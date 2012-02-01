Описание

Wheel of Tales приглашает вас отправиться на поиски секретного рецепта любимого печенья, похищенного зловещим злодеем. Теперь только вы можете преодолеть все препятствия и вернуть утраченные лакомства, используя азарт каждого броска костей. В этой настольной игре, сочетающей увлекательные ходы на поле внизу и забавные сражения наверху, вы исследуете новые локации, обыгрываете хитрых противников и раскрываете тайны древних сокровищ, скрытых за каждым поворотом.





Переходите от одной увлекательной мини-игры к другой, обманом и смекалкой побеждая озорных врагов в ярком фэнтезийном мире. Каждое ваше решение приближает вас к воссоединению с бесценным рецептом и спасению положений в королевстве сладостей. Расслабьтесь, вращайте колесо судьбы и испытайте всю палитру забавных испытаний, которые подарит вам это незабываемое приключение!