Wheel of Tales (Мод меню) 3.0.0
Верните украденный рецепт и испытайте сказочные приключения в необычном мире
Wheel of Tales приглашает вас отправиться на поиски секретного рецепта любимого печенья, похищенного зловещим злодеем. Теперь только вы можете преодолеть все препятствия и вернуть утраченные лакомства, используя азарт каждого броска костей. В этой настольной игре, сочетающей увлекательные ходы на поле внизу и забавные сражения наверху, вы исследуете новые локации, обыгрываете хитрых противников и раскрываете тайны древних сокровищ, скрытых за каждым поворотом.
Переходите от одной увлекательной мини-игры к другой, обманом и смекалкой побеждая озорных врагов в ярком фэнтезийном мире. Каждое ваше решение приближает вас к воссоединению с бесценным рецептом и спасению положений в королевстве сладостей. Расслабьтесь, вращайте колесо судьбы и испытайте всю палитру забавных испытаний, которые подарит вам это незабываемое приключение!
[ Меню Игрока ]
- Множитель характеристик (Урон, Здоровье, Защита, Шанс крита, Урон крита, Уклонение, Контратака, Комбо-атака)
- Все Бесплатно
Скачать Wheel of Tales (Мод меню) v3.0.0 MOD APK
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer