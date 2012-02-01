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Wheel of Tales (Мод меню)

Wheel of Tales (Мод меню) 3.0.0

Верните украденный рецепт и испытайте сказочные приключения в необычном мире
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Версия:
3.0.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Puzzle Point Ltd
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 84 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Скриншоты
Описание

Wheel of Tales приглашает вас отправиться на поиски секретного рецепта любимого печенья, похищенного зловещим злодеем. Теперь только вы можете преодолеть все препятствия и вернуть утраченные лакомства, используя азарт каждого броска костей. В этой настольной игре, сочетающей увлекательные ходы на поле внизу и забавные сражения наверху, вы исследуете новые локации, обыгрываете хитрых противников и раскрываете тайны древних сокровищ, скрытых за каждым поворотом.


Переходите от одной увлекательной мини-игры к другой, обманом и смекалкой побеждая озорных врагов в ярком фэнтезийном мире. Каждое ваше решение приближает вас к воссоединению с бесценным рецептом и спасению положений в королевстве сладостей. Расслабьтесь, вращайте колесо судьбы и испытайте всю палитру забавных испытаний, которые подарит вам это незабываемое приключение!


Информация о модах

[ Меню Игрока ]

  • Множитель характеристик (Урон, Здоровье, Защита, Шанс крита, Урон крита, Уклонение, Контратака, Комбо-атака)
  • Все Бесплатно
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 Теги темы: Мод меню

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