Описание

CHASERS: No Gacha Hack & Slash открывает двери в мир, где небесный город «Алуна» держит солнце под монополией, а группа сопротивления «Охотники» ведёт ожесточённую борьбу за свободу. Вы станете Арбитром и возглавите самую сильную эскадрилью, выбирая любимого персонажа без всяких гачи. Используйте все доступные приёмы в бою, чтобы сломить власть «Алуны» и вернуть солнце всему миру.





Игра сочетает в себе высокую динамику с элементами тактики: вам предстоит разрабатывать стратегии, командовать героическими бойцами и использовать их уникальные навыки против безжалостных врагов. Станьте командиром, который своим мастерством и решимостью изменит расклад сил и добьётся победы над небесным тиранином. Присоединяйтесь к битве за справедливость и докажите, что сила духа и решимость могут преодолеть любую преграду!