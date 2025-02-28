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CHASERS: No Gacha Hack & Slash (Мод меню)

CHASERS: No Gacha Hack & Slash (Мод меню) 100.000.1142

Обретите свободу и станьте лидером в динамичной ролевой битве против небесного тирана
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Версия:
100.000.1142
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
LIFULSE Inc.
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 64 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
18
Скриншоты
Описание

CHASERS: No Gacha Hack & Slash открывает двери в мир, где небесный город «Алуна» держит солнце под монополией, а группа сопротивления «Охотники» ведёт ожесточённую борьбу за свободу. Вы станете Арбитром и возглавите самую сильную эскадрилью, выбирая любимого персонажа без всяких гачи. Используйте все доступные приёмы в бою, чтобы сломить власть «Алуны» и вернуть солнце всему миру.


Игра сочетает в себе высокую динамику с элементами тактики: вам предстоит разрабатывать стратегии, командовать героическими бойцами и использовать их уникальные навыки против безжалостных врагов. Станьте командиром, который своим мастерством и решимостью изменит расклад сил и добьётся победы над небесным тиранином. Присоединяйтесь к битве за справедливость и докажите, что сила духа и решимость могут преодолеть любую преграду!


Информация о модах
  • Меню модов
  • Множитель урона
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 Теги темы: Мод меню

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Скачать CHASERS: No Gacha Hack & Slash (Мод меню) 64 Мб Ссылка 2 64 Мб

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