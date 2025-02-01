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RE:VIVE (Мод Меню)

RE:VIVE (Мод Меню) 10243

Откройте загадочный мир апостолов под защитой Мирового Древа
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Версия:
10243
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
EPIDGames
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Требуется места:
≈ 171 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4
Скриншоты
Описание

Погрузитесь в вселенную RE:VIVE, где различные расы объединены под защитой волшебного Мирового Древа. В центре сюжета — лидер, внезапно ставший главой мирового религиозного культа, который ведёт своих преданных апостолов в захватывающее приключение. Выбирайте из более чем 50 уникальных типов апостолов с милыми подушечками и отправляйтесь в бой «в любое время и в любом месте!»


Исследуйте разнообразный контент: от эпических боевых действий и межпространственных конфликтов до уютного жилья и вкусной еды. Пройдите через опасные подземелья, раскройте удивительную историю апостолов, которая разворачивается в повседневных, светлых и запоминающихся событиях. Познакомьтесь с героями через основные и дополнительные сюжетные линии, полностью дублированные для максимального погружения в атмосферу мира RE:VIVE.


Информация о модах

Меню модов

Множитель урона

Множитель защиты

Режим Бога

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 Теги темы: Мод меню, Режим бога

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