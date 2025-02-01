Описание

Погрузитесь в вселенную RE:VIVE, где различные расы объединены под защитой волшебного Мирового Древа. В центре сюжета — лидер, внезапно ставший главой мирового религиозного культа, который ведёт своих преданных апостолов в захватывающее приключение. Выбирайте из более чем 50 уникальных типов апостолов с милыми подушечками и отправляйтесь в бой «в любое время и в любом месте!»





Исследуйте разнообразный контент: от эпических боевых действий и межпространственных конфликтов до уютного жилья и вкусной еды. Пройдите через опасные подземелья, раскройте удивительную историю апостолов, которая разворачивается в повседневных, светлых и запоминающихся событиях. Познакомьтесь с героями через основные и дополнительные сюжетные линии, полностью дублированные для максимального погружения в атмосферу мира RE:VIVE.