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Battle of Souls (Мод меню)

Battle of Souls (Мод меню) 0.13.9.1

Раскройте силу мистических созданий и вступите в скрытую войну невидимых сил
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Версия:
0.13.9.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Pixel Revolution Inc
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 155 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
24
Скриншоты
Описание

Battle of Souls — это увлекательная пошаговая ролевая игра, в которой мифы сливаются с современными технологиями, погружая вас в уникальный мир скрытых битв и древней силы. Вы берете на себя роль Искателя, способного управлять легендарными созданиями — Атма, перевоплотившимися в цифровых компаньонов. Пробудите их потенциал, чтобы сразиться с невидимыми врагами и приоткрыть завесу тайны над войной, о которой многие даже не подозревают.


Каждая Атма обладает уникальными способностями и хранит в себе древние знания, которые помогут вам в поединках и разработке стратегии. Собирайте, тренируйте и настраивайте свой отряд, а затем вступайте в захватывающие пошаговые битвы на фоне завораживающих пейзажей. Ваша решимость и умение комбинировать силы Атма станут ключом к победе и раскрытию секретов этого мира.


Информация о модах
  • Автоматическая очистка

Примечание: то же самое, что и Code Atma ранее. Попробуйте включить и сохранить настройки, если не работает.

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Battle of Souls (Мод меню) v0.13.9.1 MOD APK

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