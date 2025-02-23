Описание

Battle of Souls — это увлекательная пошаговая ролевая игра, в которой мифы сливаются с современными технологиями, погружая вас в уникальный мир скрытых битв и древней силы. Вы берете на себя роль Искателя, способного управлять легендарными созданиями — Атма, перевоплотившимися в цифровых компаньонов. Пробудите их потенциал, чтобы сразиться с невидимыми врагами и приоткрыть завесу тайны над войной, о которой многие даже не подозревают.





Каждая Атма обладает уникальными способностями и хранит в себе древние знания, которые помогут вам в поединках и разработке стратегии. Собирайте, тренируйте и настраивайте свой отряд, а затем вступайте в захватывающие пошаговые битвы на фоне завораживающих пейзажей. Ваша решимость и умение комбинировать силы Атма станут ключом к победе и раскрытию секретов этого мира.