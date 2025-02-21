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Dragon Saver: Girl of Dragons (Мод меню)

Dragon Saver: Girl of Dragons (Мод меню) 0.0.10

Погрузитесь в мир эпических сражений: объединяйте силу драконов и героев
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Версия:
0.0.10
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
달여행(MoonJourney)
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 254 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4
Скриншоты
Описание

В Dragon Saver: Girl of Dragons битвы с драконами выходят за рамки простого действия, предлагая свежий взгляд на сражения с монстрами, обладающими различными навыками и красочными иллюстрациями. Слияние способностей драконов и уникальных умений вашего персонажа делает каждую схватку не только динамичной, но и стратегически разнообразной, даря незабываемые моменты удовольствия с великолепной графикой.


Ключевым элементом игры является система создания и развития собственного героя. Развивайте персонажа, комбинируя различные активные навыки и пассивные способности, чтобы сформировать уникальный стиль боя. Заключая контракты с драконами, вы не только меняете внешний облик героя, но и открываете доступ к новым тактическим возможностям, позволяющим побеждать всё более могущественных противников.


Информация о модах
  • Меню модов 
  • Тупой враг
  • Неограниченная валюта
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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Dragon Saver: Girl of Dragons (Мод меню) 254 Мб Ссылка 2 254 Мб

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