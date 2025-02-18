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Huntbound (Мод меню)

Huntbound (Мод меню) 1.04

Стать величайшим охотником: объединяйтесь, сражайтесь и создавайте новое снаряжение
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Версия:
1.04
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Tao Team
Категория:
Ролевые / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 73 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
3
Скриншоты
Описание

В Huntbound вы принимаете роль отважного охотника, стремящегося создать свою легенду, сражаясь с жестокими существами и преодолевая опасные испытания в одиночном режиме или в кооперативе с до тремя друзьями. Каждый шаг в этом незабываемом RPG-опыте приближает вас к званию величайшего охотника, а динамичные бои и продуманный геймплей дарят настоящий заряд адреналина.


Собирайте материалы с поверженных врагов для создания уникального снаряжения, которое поможет вам противостоять еще более могущественным монстрам. Huntbound предлагает глубокую систему прокачки, тактические бои и увлекательный крафт, позволяющие вам раскрыть все возможности вашего персонажа и исследовать огромный мир, наполненный тайнами и вызовами.


Информация о модах

[Меню игрока]

  • Режим бога
  • Множитель урона
  • Множитель защиты
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 Теги темы: Мод меню

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