Описание

В Huntbound вы принимаете роль отважного охотника, стремящегося создать свою легенду, сражаясь с жестокими существами и преодолевая опасные испытания в одиночном режиме или в кооперативе с до тремя друзьями. Каждый шаг в этом незабываемом RPG-опыте приближает вас к званию величайшего охотника, а динамичные бои и продуманный геймплей дарят настоящий заряд адреналина.





Собирайте материалы с поверженных врагов для создания уникального снаряжения, которое поможет вам противостоять еще более могущественным монстрам. Huntbound предлагает глубокую систему прокачки, тактические бои и увлекательный крафт, позволяющие вам раскрыть все возможности вашего персонажа и исследовать огромный мир, наполненный тайнами и вызовами.