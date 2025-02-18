Huntbound (Мод меню) 1.04
Стать величайшим охотником: объединяйтесь, сражайтесь и создавайте новое снаряжение
Версия:
1.04
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Tao Team
Категория:
Обновлено:
Вчера, 23:06
Возраст:
Требуется места:
≈ 73 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
3
Описание
В Huntbound вы принимаете роль отважного охотника, стремящегося создать свою легенду, сражаясь с жестокими существами и преодолевая опасные испытания в одиночном режиме или в кооперативе с до тремя друзьями. Каждый шаг в этом незабываемом RPG-опыте приближает вас к званию величайшего охотника, а динамичные бои и продуманный геймплей дарят настоящий заряд адреналина.
Собирайте материалы с поверженных врагов для создания уникального снаряжения, которое поможет вам противостоять еще более могущественным монстрам. Huntbound предлагает глубокую систему прокачки, тактические бои и увлекательный крафт, позволяющие вам раскрыть все возможности вашего персонажа и исследовать огромный мир, наполненный тайнами и вызовами.
Информация о модах
[Меню игрока]
- Режим бога
- Множитель урона
- Множитель защиты
Показать полностью
Скачать Huntbound (Мод меню) v1.04 MOD APK
Скачать из Google Play
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer