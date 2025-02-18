Блок Бласт (Block Blast) (Мод меню) 6.4.7
Погрузитесь в мир умственных вызовов, разрушайте блоки и прокачивайте интеллект
Добро пожаловать в Block Blast — бесплатную и популярную головоломку с блоками, которая подарит вам массу удовольствия и зарядит мозг на полную мощность! Цель игры проста: находите совпадения и удаляйте как можно больше блоков на игровом поле для получения высокого счета. Этот увлекательный опыт не только развлекает, но и проверяет ваш интеллект, помогая улучшить логические способности с каждой сыгранной партией.
Block Blast предлагает два режима игры: классический режим блок-пазлов и режим блок-приключений, обеспечивая расслабляющий и одновременно стимулирующий игровой процесс. Игра полностью бесплатна и не требует подключения к Wi-Fi, что позволяет вам наслаждаться решением головоломок в офлайн-режиме в любое удобное время. Пришло время отправиться в незабываемое путешествие по миру блоковых испытаний и прокачать свои умственные способности!
- Меню Мод
- Неограниченное количество крон
- Без рекламы
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