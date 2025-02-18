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Блок Бласт (Block Blast) (Мод меню)

Блок Бласт (Block Blast) (Мод меню) 6.4.7

Погрузитесь в мир умственных вызовов, разрушайте блоки и прокачивайте интеллект
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Версия:
6.4.7
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Hungry Studio
Категория:
Головоломки / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 152 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
42
Скриншоты
Описание

Добро пожаловать в Block Blast — бесплатную и популярную головоломку с блоками, которая подарит вам массу удовольствия и зарядит мозг на полную мощность! Цель игры проста: находите совпадения и удаляйте как можно больше блоков на игровом поле для получения высокого счета. Этот увлекательный опыт не только развлекает, но и проверяет ваш интеллект, помогая улучшить логические способности с каждой сыгранной партией.


Block Blast предлагает два режима игры: классический режим блок-пазлов и режим блок-приключений, обеспечивая расслабляющий и одновременно стимулирующий игровой процесс. Игра полностью бесплатна и не требует подключения к Wi-Fi, что позволяет вам наслаждаться решением головоломок в офлайн-режиме в любое удобное время. Пришло время отправиться в незабываемое путешествие по миру блоковых испытаний и прокачать свои умственные способности!


Информация о модах
  • Меню Мод
  • Неограниченное количество крон
  • Без рекламы
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Блок Бласт (Block Blast) (Мод меню) v6.4.7 MOD APK

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Скачать Блок Бласт (Block Blast) (Мод меню) 152 Мб Ссылка 2 152 Мб

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