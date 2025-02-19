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RPG Heirs of the Kings (Мод, Режим бога)

RPG Heirs of the Kings (Мод, Режим бога) 1.1.5g

Погрузитесь в эпическое путешествие: тайны, герои и карты души в Heirs of the Kings
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Версия:
1.1.5g
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
KEMCO
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 112 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
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Описание

Откройте для себя мир RPG Heirs of the Kings, где судьба переплетается с тайнами прошлого. Лора, девушка, потерявшая память, оказывается в центре загадочного сюжета, а молодой Грант, встретив её случайно, готов пожертвовать всем, чтобы защитить её. Слова его отца, окутанные тайной, становятся искрой, которая зажигает стремление героя начать опасное путешествие во имя любви и спасения мира.


Особое внимание в игре уделено системе усиления способностей с помощью карт души. У каждого персонажа есть своя уникальная карта, позволяющая выбирать и развивать навыки по вашему желанию. По мере роста ваших героев, карты души раскрывают новые возможности, позволяя адаптировать способности каждого члена группы к вашему стилю игры. Этот инновационный механизм превращает каждое сражение в уникальное испытание тактического мышления и стратегического планирования.


Начните своё приключение уже сегодня, объедините силы героев и раскройте все тайны, чтобы спасти мир от надвигающейся опасности. В RPG Heirs of the Kings каждая битва, каждое решение и каждая карта души приближают вас к легендарной победе!


Информация о модах

[ Меню плеера ]


Режим бога

Множитель урона

Множитель защиты

Удаленные объявления

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 Теги темы: Режим бога

Скачать RPG Heirs of the Kings (Мод, Режим бога) v1.1.5g MOD APK

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Скачать RPG Heirs of the Kings (Мод, Режим бога) 112 Мб Ссылка 2 112 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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