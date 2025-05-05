Описание

Project Clean Earth - Разновидность игрового процесса, сочетающая элементы Roguelike с Hack and Slash (H&S). Графика напоминает о пиксельной эпохе и неотразимом постапокалиптическом сеттинге. Научно-фантастическая видеоигра с динамичным акцентом на элемент выживания. Радиация распространилась по всему миру и испортила его поверхность. Величайшее оружие человечества под кодовым названием «Бернард» прибывает на землю, чтобы уничтожить мутантов, которые являются единственными оставшимися существами. Чтобы закончить проект и избавиться от всех мутантов, Бернарду нужно будет модернизировать десятки различных видов оружия, дронов, реликтовых объектов и событий.





КЛЮЧЕВАЯ ОСОБЕННОСТЬ