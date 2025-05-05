Project Clean Earth (Мод, Бесплатные покупки) 1.64
Project Clean Earth - Разновидность игрового процесса, сочетающая элементы Roguelike с Hack and Slash (H&S). Графика напоминает о пиксельной эпохе и неотразимом постапокалиптическом сеттинге. Научно-фантастическая видеоигра с динамичным акцентом на элемент выживания. Радиация распространилась по всему миру и испортила его поверхность. Величайшее оружие человечества под кодовым названием «Бернард» прибывает на землю, чтобы уничтожить мутантов, которые являются единственными оставшимися существами. Чтобы закончить проект и избавиться от всех мутантов, Бернарду нужно будет модернизировать десятки различных видов оружия, дронов, реликтовых объектов и событий.
КЛЮЧЕВАЯ ОСОБЕННОСТЬ
- Стратегически комбинируйте оружие дальнего и ближнего боя, дальнобойного оружия и дронов.
- Каждый раз, когда вы играете, будут появляться новые roguelike-артефакты и случайные события, гарантирующие, что вам никогда не будет скучно.
- Определите стратегии, используемые многочисленными и единственными в своем роде монстрами-мутантами для атаки, а затем уничтожьте их.
- Станьте сильнее и экспериментируйте со многими этапами и режимами.
1. Меню
2. Бесплатная покупка (секции VIP и драгоценных камней)
3. Режим бога
Скачать Project Clean Earth (Мод, Бесплатные покупки) v1.64 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.