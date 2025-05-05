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Project Clean Earth (Мод, Бесплатные покупки)

Project Clean Earth (Мод, Бесплатные покупки) 1.64

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Версия:
1.64
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
1N1
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Сегодня, 15:03
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 197 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
13 307
Скриншоты
Описание

Project Clean Earth - Разновидность игрового процесса, сочетающая элементы Roguelike с Hack and Slash (H&S). Графика напоминает о пиксельной эпохе и неотразимом постапокалиптическом сеттинге. Научно-фантастическая видеоигра с динамичным акцентом на элемент выживания. Радиация распространилась по всему миру и испортила его поверхность. Величайшее оружие человечества под кодовым названием «Бернард» прибывает на землю, чтобы уничтожить мутантов, которые являются единственными оставшимися существами. Чтобы закончить проект и избавиться от всех мутантов, Бернарду нужно будет модернизировать десятки различных видов оружия, дронов, реликтовых объектов и событий.


КЛЮЧЕВАЯ ОСОБЕННОСТЬ

  • Стратегически комбинируйте оружие дальнего и ближнего боя, дальнобойного оружия и дронов.
  • Каждый раз, когда вы играете, будут появляться новые roguelike-артефакты и случайные события, гарантирующие, что вам никогда не будет скучно.
  • Определите стратегии, используемые многочисленными и единственными в своем роде монстрами-мутантами для атаки, а затем уничтожьте их.
  • Станьте сильнее и экспериментируйте со многими этапами и режимами.


Информация о модах

1. Меню

2. Бесплатная покупка (секции VIP и драгоценных камней)

3. Режим бога

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Игра входит в подборки:
Игры из подборки Пиксельные игры на Андроид
Пиксельные игры на Андроид
 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать Project Clean Earth (Мод, Бесплатные покупки) v1.64 MOD APK

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Скачать Project Clean Earth (Мод, Бесплатные покупки) 197 Мб Ссылка 2 197 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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