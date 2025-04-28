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Royal Princess Girls Fashion (Мод, Много денег)

Royal Princess Girls Fashion (Мод, Много денег) 3.0.9

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Версия:
3.0.9
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Happy Melon Games
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Сегодня, 16:27
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 90 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 487
Скриншоты
Описание

Royal Princess Girls Fashion - это захватывающая игра о мире моды и стиля, основанная на теме принцесс. В этой игре игроки получают возможность создавать уникальные образы для принцесс, выбирая из множества стилей и фонов.


Самое привлекательное в этой игре - это неограниченная творческая свобода, которую она предоставляет. Игроки могут экспериментировать с различными комбинациями костюмов, создавая уникальные и модные образы для каждой принцессы. Также игра предоставляет возможность использовать разнообразные цветовые темы, чтобы придать образам еще больше индивидуальности.



Информация о модах

Неограниченный бриллиант

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 Теги темы: Много денег

Скачать Royal Princess Girls Fashion (Мод, Много денег) v3.0.9 MOD APK

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Скачать Royal Princess Girls Fashion (Мод, Много денег) 90 Мб Ссылка 2 90 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Royal Princess Girls Fashion (Мод, Много денег)


Комментарии (1)
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lika26
lika26 19 мая 2022 18:15
Эххх, опять не рабочий мод, грустно....  disappointed_relieved 
+1
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