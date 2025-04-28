Royal Princess Girls Fashion (Мод, Много денег) 3.0.9
Royal Princess Girls Fashion - это захватывающая игра о мире моды и стиля, основанная на теме принцесс. В этой игре игроки получают возможность создавать уникальные образы для принцесс, выбирая из множества стилей и фонов.
Самое привлекательное в этой игре - это неограниченная творческая свобода, которую она предоставляет. Игроки могут экспериментировать с различными комбинациями костюмов, создавая уникальные и модные образы для каждой принцессы. Также игра предоставляет возможность использовать разнообразные цветовые темы, чтобы придать образам еще больше индивидуальности.
Неограниченный бриллиант
Скачать Royal Princess Girls Fashion (Мод, Много денег) v3.0.9 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.