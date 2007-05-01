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Just Kill Me 3 (Мод, Много ресурсов)

Just Kill Me 3 (Мод, Много ресурсов) 18.5

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Версия:
18.5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
ふんどしパレード
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 151 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 519
Скриншоты
Описание

Just Kill Me 3 — это захватывающая игра, в которой вы используете Тамас различных цветов, чтобы сразиться с Богом Демонов и достичь поставленной цели. Каждый раз, когда вы побеждаете клонов, персонаж появляется снова, и в некоторых босс-уровнях вам придется преодолеть определенные препятствия за ограниченное время. Игра предлагает разнообразные механизмы для увеличения вашей силы и эффективности в битве.


Вы окажетесь в захватывающем мире Just Kill Me 3, где вас ждут увлекательные сражения и вызовы. Каждый новый уровень преподносит свои уникальные испытания, требующие от вас ловкости, стратегии и скорости реакции. Бросьте вызов Богу Демонов и пройдите через все препятствия, чтобы добиться победы.


Присоединитесь к захватывающей борьбе в Just Kill Me 3, используя разнообразные Тамасы и умелые тактики. Эта игра предлагает вам не только увлекательный геймплей, но и возможность раскрыть все свои навыки и стать настоящим мастером битвы.


Информация о модах

МОД 1

1. Добавляйте монеты при тратах
2. Добавляйте Vip Xp при тратах
3. Добавляйте священные сферы при тратах
4. Добавляйте реликвии при тратах
5. Добавляйте рубины при тратах

Предупреждение:
Включите после того, как вы изучите свой первый новый навык, иначе игра может быть заблокирована.
Наличие большого количества предметов может привести к зависанию игры или даже к сбою, чтобы исправить это, очистите данные приложения.



МОД 2

Режим Бога
Убийство одним выстрелом 

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 Теги темы: Много денег

Скачать Just Kill Me 3 (Мод, Много ресурсов) v18.5 MOD APK

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Скачать Just Kill Me 3 (Мод, Много ресурсов) 151 Мб Ссылка 2 151 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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