Версия:
6.2.1
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
pixelstar
Обновлено:
Сегодня, 11:32
Возраст:
Требуется места:
≈ 35 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
64
Описание
Grow Heroes VIP — это ретро-RPG, где вы используете свободное время и стратегию для победы над монстрами в подземельях. Вместе с воинами из Pixel World вы отправитесь в захватывающее путешествие по охоте на монстров и сбору золота, чтобы улучшать свое оружие и снаряжение.
Собирайте артефакты, чтобы усиливать своих героев, и делайте их все более могущественными. Каждый бой и каждое новое снаряжение приближает вас к вершине силы, позволяя исследовать подземелья еще глубже. Grow Heroes VIP — это идеальная игра для тех, кто ценит ретро-графику и динамичные битвы в стиле RPG!
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