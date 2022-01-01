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Поднятие вечеринки VIP (Мод Меню)

Поднятие вечеринки VIP (Мод Меню) 6.2.1

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Версия:
6.2.1
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
pixelstar
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 35 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
64
Скриншоты
Описание

Grow Heroes VIP — это ретро-RPG, где вы используете свободное время и стратегию для победы над монстрами в подземельях. Вместе с воинами из Pixel World вы отправитесь в захватывающее путешествие по охоте на монстров и сбору золота, чтобы улучшать свое оружие и снаряжение.


Собирайте артефакты, чтобы усиливать своих героев, и делайте их все более могущественными. Каждый бой и каждое новое снаряжение приближает вас к вершине силы, позволяя исследовать подземелья еще глубже. Grow Heroes VIP — это идеальная игра для тех, кто ценит ретро-графику и динамичные битвы в стиле RPG!


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 Теги темы: Мод меню

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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