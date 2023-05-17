Описание

College Love Game — захватывающая мобильная игра с сюжетом, в которой вам предстоит встречаться с тремя горячими персонажами из колледжа! Воспользуйтесь шансом исследовать кампус своего колледжа и познакомиться со всеми самыми горячими людьми или выбрать одно из любовных увлечений. Ищете симпатичных девушек, крутых спортсменов или ботаников? Встречайтесь с ними, флиртуйте с ними и будьте их ведомой девушкой. Вы хотите найти роман, разгадать тайну или просто подружиться? Исследуйте свой кампус и познакомьтесь с кучей новых друзей.





Убедитесь, что вы не пропустите все самое интересное! Если вы ищете приключений для свиданий с сексуальными парнями и причудливыми девушками, где трудно выбрать, с кем из них встречаться, то эта игра для вас! Присоединяйтесь и попробуйте игру «Любовь в колледже» бесплатно!





Очаровательные студентки ждут своего героя, который придет им на помощь. Готов стать им и погрузиться в мир приятного романтичного общения. Каждая девушка уникальна и к каждой нужен особый подход, который тебе предстоит найти, чтобы влюбить ее в себя. От тебя зависит, куда приведет ваше общение. Будь остроумным, напористым, прокачивай свои любовные навыки, чтобы ни одна из девушек не смогла перед тобой устоять!