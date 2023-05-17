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College Love Game (Мод, Бесплатные покупки)

College Love Game (Мод, Бесплатные покупки) 1.35.2

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Версия:
1.35.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Fun Monkey Ltd
Категория:
Симуляторы / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 740 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
30 223
Скриншоты
Описание

College Love Game — захватывающая мобильная игра с сюжетом, в которой вам предстоит встречаться с тремя горячими персонажами из колледжа! Воспользуйтесь шансом исследовать кампус своего колледжа и познакомиться со всеми самыми горячими людьми или выбрать одно из любовных увлечений. Ищете симпатичных девушек, крутых спортсменов или ботаников? Встречайтесь с ними, флиртуйте с ними и будьте их ведомой девушкой. Вы хотите найти роман, разгадать тайну или просто подружиться? Исследуйте свой кампус и познакомьтесь с кучей новых друзей.


Убедитесь, что вы не пропустите все самое интересное! Если вы ищете приключений для свиданий с сексуальными парнями и причудливыми девушками, где трудно выбрать, с кем из них встречаться, то эта игра для вас! Присоединяйтесь и попробуйте игру «Любовь в колледже» бесплатно!


Очаровательные студентки ждут своего героя, который придет им на помощь. Готов стать им и погрузиться в мир приятного романтичного общения. Каждая девушка уникальна и к каждой нужен особый подход, который тебе предстоит найти, чтобы влюбить ее в себя. От тебя зависит, куда приведет ваше общение. Будь остроумным, напористым, прокачивай свои любовные навыки, чтобы ни одна из девушек не смогла перед тобой устоять!


Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Неограниченные деньги
  • Скорость игры
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 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать College Love Game (Мод, Бесплатные покупки) v1.35.2 MOD APK

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Скачать College Love Game (Мод, Бесплатные покупки) 740 Мб Ссылка 2 740 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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