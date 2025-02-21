Версия:
1.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Joyimpact
Обновлено:
Сегодня, 13:08
Возраст:
Требуется места:
≈ 1.4 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
9
Описание
WYD M — это MMORPG, которая сочетает в себе ретро-графику и классический геймплей с изометрической камерой. Игроки начинают свое приключение с первых секунд, могут настроить графику по своему усмотрению и отправиться в путешествие, передвигаясь на коне. Выполняя квесты, вы зарабатываете EXP и получаете всё более мощную экипировку, а порой предстоит решать, какую именно награду выбрать.
В игре доступны четыре класса, каждый со своими особенностями. Для игроков высоких уровней предлагаются полевые сражения, гильдейские игры и осады замков. Несмотря на отсутствие локализаций, игра привлекает поклонников старой школы RPG, предлагая уникальный опыт на единственном сервере для глобальной версии.
Информация о модах
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