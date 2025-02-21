Описание

WYD M — это MMORPG, которая сочетает в себе ретро-графику и классический геймплей с изометрической камерой. Игроки начинают свое приключение с первых секунд, могут настроить графику по своему усмотрению и отправиться в путешествие, передвигаясь на коне. Выполняя квесты, вы зарабатываете EXP и получаете всё более мощную экипировку, а порой предстоит решать, какую именно награду выбрать.





В игре доступны четыре класса, каждый со своими особенностями. Для игроков высоких уровней предлагаются полевые сражения, гильдейские игры и осады замков. Несмотря на отсутствие локализаций, игра привлекает поклонников старой школы RPG, предлагая уникальный опыт на единственном сервере для глобальной версии.