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WYD M

WYD M 1.0

Погрузитесь в мир ретро-графики и классического геймплея с WYD M
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Версия:
1.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Joyimpact
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 1.4 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
9
Скриншоты
Описание

WYD M — это MMORPG, которая сочетает в себе ретро-графику и классический геймплей с изометрической камерой. Игроки начинают свое приключение с первых секунд, могут настроить графику по своему усмотрению и отправиться в путешествие, передвигаясь на коне. Выполняя квесты, вы зарабатываете EXP и получаете всё более мощную экипировку, а порой предстоит решать, какую именно награду выбрать.


В игре доступны четыре класса, каждый со своими особенностями. Для игроков высоких уровней предлагаются полевые сражения, гильдейские игры и осады замков. Несмотря на отсутствие локализаций, игра привлекает поклонников старой школы RPG, предлагая уникальный опыт на единственном сервере для глобальной версии.


Информация о модах

Полная версия

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Эта игра отмечена как оригинальная версия
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Скачать WYD M 1.4 Гб Ссылка 2 1.4 Гб

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