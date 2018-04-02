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The Bard's Tale (Мод, Много денег)

The Bard's Tale (Мод, Много денег) 1.7.2

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Версия:
1.7.2
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
inXile entertainment
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 30 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 773
Скриншоты
Описание

"The Bard's Tale" - это захватывающее приключение в мире ролевых игр, где каждый игрок становится частью удивительной истории. Это необычное сочетание юмора и фантазии, которое оживляет мир на экране вашего мобильного устройства. Вас ждут удивительные персонажи, захватывающие сюжетные повороты и чарующая атмосфера, созданная музыкой и диалогами.


Игра The Bard's Tale перенесет вас в мир, где каждый поворот приносит новые открытия и приключения. Это великолепное произведение искусства, которое погружает вас в уникальный фантастический мир, наполненный загадками и опасностями. Откройте для себя новые земли, сражайтесь с монстрами и завоюйте свое место в истории.


Хотите ощутить волшебство и веселье? Установите игру The Bard's Tale прямо сейчас и отправьтесь в увлекательное путешествие вместе с бардом. Это игра, которая покорит ваши сердца своим неповторимым шармом и заставит вас возвращаться к ней снова и снова.


Информация о модах

Неограниченное количество денег

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 Теги темы: Много денег

Скачать The Bard's Tale (Мод, Много денег) v1.7.2 MOD APK

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Скачать The Bard's Tale (Мод, Много денег) 30 Мб Ссылка 2 30 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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