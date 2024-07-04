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Knights of Pen & Paper 2 (Мод, Много золота)

Knights of Pen & Paper 2 (Мод, Много золота) 2.12.0

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Версия:
2.12.0
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Northica
Категория:
На русском / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 105 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2 835

Knights of Pen & Paper 2 - погружает игроков в увлекательный мир Паперос, где каждый шаг сопряжён с новыми приключениями и неожиданными открытиями. Эта игра — рай для фанатов классических ролевых и настольных игр, она окутывает игрока атмосферой старых добрых "Dungeons & Dragons".


Интерфейс и механика игры пропитаны ностальгией по настольным RPG, где карандаш и бумага были основными инструментами для создания бесконечных миров и сражений. Однако здесь всё это дополнено преимуществами видеоигр — цветной графикой, динамическим саундтреком и интерактивностью, которую можно найти только в цифровой форме.


Критики отмечают удачное сочетание классического подхода с современными технологиями. Gamer.nl, IGN и Pocket Gamer выделяют, что игра с успехом воссоздаёт ощущение участия в настольной игре, при этом вводя элементы, делающие процесс более доступным и занимательным для широкой аудитории.


Скриншоты

Информация о модах
  • Неограниченное количество золота
    * тратьте сколько хотите, даже если его недостаточно
 Теги темы: Много золота

Скачать Knights of Pen & Paper 2 (Мод, Много золота) 2.12.0 взлом

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Скачать Knights of Pen & Paper 2 (Мод, Много золота) 105 Мб Ссылка 2 105 Мб

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