Knights of Pen & Paper 2 - погружает игроков в увлекательный мир Паперос, где каждый шаг сопряжён с новыми приключениями и неожиданными открытиями. Эта игра — рай для фанатов классических ролевых и настольных игр, она окутывает игрока атмосферой старых добрых "Dungeons & Dragons".





Интерфейс и механика игры пропитаны ностальгией по настольным RPG, где карандаш и бумага были основными инструментами для создания бесконечных миров и сражений. Однако здесь всё это дополнено преимуществами видеоигр — цветной графикой, динамическим саундтреком и интерактивностью, которую можно найти только в цифровой форме.





Критики отмечают удачное сочетание классического подхода с современными технологиями. Gamer.nl, IGN и Pocket Gamer выделяют, что игра с успехом воссоздаёт ощущение участия в настольной игре, при этом вводя элементы, делающие процесс более доступным и занимательным для широкой аудитории.