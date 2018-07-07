Описание

Knights of Grayfang является кульминацией в игре, где люди и монстры, созданные Богом Сумерек, соперничают за девять могущественных храмов. История этой игры начинается с изменения баланса сил в пользу человечества. Этот поворот событий происходит после того, как король Эдуард, наделенный вампирскими способностями от Бога Сумерек, пробуждает во многих людях вампирские силы. Бог Сумерек создал и людей, и монстров, и веками они боролись за контроль над Эльдорадо и его девятью храмами, обладающими огромной мощью.





Ритуал "Сердца вампира", проведенный королем Эдуардом, превращает многих людей в вампиров и меняет баланс сил. Война за храмы начинается, и люди начинают возглавлять этот конфликт благодаря новым вампирским способностям. Однако монстры не остаются в стороне и начинают действовать в тайне, подразумевая, что их пробуждение открывает эпоху вампиров, изменяя динамику сил в мире Эльдорадо. Сражения за храмы и борьба за контроль над этим удивительным миром обещают увлекательные приключения и тайные интриги, которые можно исследовать в игре.



