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Morimens

Morimens 2.0.0

Погрузитесь в мистический мир разрушенных воспоминаний, тайн и возрождения
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Версия:
2.0.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Qookka Games
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 976 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Morimens переносит вас в атмосферу древней катастрофы, когда сотни лет назад произошёл момент, когда все жизненные ценности и воспоминания были безжалостно стёрты. Тайна Растворения окутывает мир, оставляя лишь отблески ушедшей эпохи и отголоски утраченного знания. Здесь, среди заброшенных руин и мистических секретов, вы становитесь хранителем древних тайн, способным восстановить то, что казалось навсегда потерянным.


Погрузитесь в захватывающую стратегическую игру, где каждая ваша мысль и решение формируют будущее разрушенного мира. Объединяя силы с командой единомышленников, вы сможете пробудить могущество, возникшее из самой катастрофы, и преодолеть кризис Растворения. Благодаря динамике жанра Rougelite игра открывает перед вами бесконечное множество испытаний, позволяя шаг за шагом раскрывать правду о прошлом и давать шанс новой жизни в этом загадочном мире.


Информация о модах

Полная версия

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Игра входит в подборки:
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Аниме игры на андроид
 Теги темы: оригинал

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Скачать Morimens 976 Мб Ссылка 2 976 Мб
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