Описание

Morimens переносит вас в атмосферу древней катастрофы, когда сотни лет назад произошёл момент, когда все жизненные ценности и воспоминания были безжалостно стёрты. Тайна Растворения окутывает мир, оставляя лишь отблески ушедшей эпохи и отголоски утраченного знания. Здесь, среди заброшенных руин и мистических секретов, вы становитесь хранителем древних тайн, способным восстановить то, что казалось навсегда потерянным.





Погрузитесь в захватывающую стратегическую игру, где каждая ваша мысль и решение формируют будущее разрушенного мира. Объединяя силы с командой единомышленников, вы сможете пробудить могущество, возникшее из самой катастрофы, и преодолеть кризис Растворения. Благодаря динамике жанра Rougelite игра открывает перед вами бесконечное множество испытаний, позволяя шаг за шагом раскрывать правду о прошлом и давать шанс новой жизни в этом загадочном мире.