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Rogue Slasher: Roguelike РПГ (Мод Меню)

Rogue Slasher: Roguelike РПГ (Мод Меню) 0.6.2

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Версия:
0.6.2
Требования:
Android 9
Разработчик:
Motilus
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 276 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Окунитесь в захватывающий рогалик Rogue Slasher: Dungeon ARPG, где каждое сражение напоминает по динамике битвы в культовых играх типа Diablo. Эта игра в жанре souls like сочетает в себе хардкорный экшен, слэшер и элементы ARPG, создавая атмосферу, полную напряжения, непредсказуемых поворотов и эпических моментов. Здесь каждое ваше решение имеет значение, а каждая битва становится проверкой смелости и тактического мышления.


Вас ждет настоящий ролевой опыт, вдохновленный легендарными играми, такими как Lineage и Dark and Darker. Фэнтезийный мир населен разнообразными существами — от орков и гоблинов до величественных воинов, словно сошедших со страниц Heroes of Might and Magic 3. Погрузитесь в эту невероятную смесь жанров, где стратегическое планирование и моментальные рефлексы помогают одолеть самых опасных противников и оставить свой след в истории виртуальных сражений.


Информация о модах

1. Увеличить количество алмазов

2. Увеличить количество золота

3. Меню модов

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Rogue Slasher: Roguelike РПГ (Мод Меню) v0.6.2 MOD APK

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Скачать Rogue Slasher: Roguelike РПГ (Мод Меню) 276 Мб Ссылка 2 276 Мб

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