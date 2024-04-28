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Space Survival: Sci-Fi RPG (Мод, Много бриллиантов)

Space Survival: Sci-Fi RPG (Мод, Много бриллиантов) 0.0.10

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Версия:
0.0.10
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Not Found Games
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 114 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
11 381
Скриншоты
Описание

Space Survival: Sci-Fi RPG - Добро пожаловать в захватывающий мир научно-фантастической RPG! В игре "Космические Выживальщики" вы погрузитесь в уникальную атмосферу космического приключения и сражений. Отправляйтесь в далекое будущее, где человечество сражается за выживание против инопланетного вторжения.


Ваша миссия - последний выживший член команды и последняя надежда человечества. Ваш звездолет поврежден, и вам предстоит исследовать огромный открытый мир, полный опасностей и загадок. Вам предстоит собирать ресурсы, создавать предметы, исследовать планеты и общаться с другими выжившими звездными гражданами.


Космические игры предоставят вам возможность создать и улучшить свой собственный звездолет. Благодаря механике строительства кораблей вы сможете наращивать его силу и функциональность. Каждый шаг в вашем космическом путешествии будет требовать принятия важных решений, поиска ресурсов и борьбы с врагами.


Погрузитесь в удивительный мир космического выживания, где каждое решение имеет значение. Исследуйте неизведанные планеты, расширяйте свои знания и навыки, и сражайтесь за выживание человечества. Вам предстоит стать настоящим героем и покорить космические просторы! Готовы ли вы стать звездным гражданином и принять вызов космического выживания? Подготовьтесь к захватывающему приключению в игре "Космические Выживальщики"!


Информация о модах

МОД 1


МОД МЕНЮ

Режим Бога

Бесплатное ремесло

Быстрое Путешествие

Неограниченные деньги

Неограниченные ресурсы


МОД 2


МОД МЕНЮ

Режим Бога

Множитель опыта

Неограниченная энергия (используется как средство для быстрого перемещения по карте без расхода)

Неограниченные энергетические кристаллы

Неограниченные положения

Неограниченное количество реаниматоров

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 Теги темы: Много кристаллов

Скачать Space Survival: Sci-Fi RPG (Мод, Много бриллиантов) v0.0.10 MOD APK

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MOD V1 114 Мб MOD V2 114 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 114 Мб MOD V2 (Ссылка 2) 114 Мб

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