Space Survival: Sci-Fi RPG - Добро пожаловать в захватывающий мир научно-фантастической RPG! В игре "Космические Выживальщики" вы погрузитесь в уникальную атмосферу космического приключения и сражений. Отправляйтесь в далекое будущее, где человечество сражается за выживание против инопланетного вторжения.
Ваша миссия - последний выживший член команды и последняя надежда человечества. Ваш звездолет поврежден, и вам предстоит исследовать огромный открытый мир, полный опасностей и загадок. Вам предстоит собирать ресурсы, создавать предметы, исследовать планеты и общаться с другими выжившими звездными гражданами.
Космические игры предоставят вам возможность создать и улучшить свой собственный звездолет. Благодаря механике строительства кораблей вы сможете наращивать его силу и функциональность. Каждый шаг в вашем космическом путешествии будет требовать принятия важных решений, поиска ресурсов и борьбы с врагами.
Погрузитесь в удивительный мир космического выживания, где каждое решение имеет значение. Исследуйте неизведанные планеты, расширяйте свои знания и навыки, и сражайтесь за выживание человечества. Вам предстоит стать настоящим героем и покорить космические просторы! Готовы ли вы стать звездным гражданином и принять вызов космического выживания? Подготовьтесь к захватывающему приключению в игре "Космические Выживальщики"!
МОД 1
МОД МЕНЮ
Режим Бога
Бесплатное ремесло
Быстрое Путешествие
Неограниченные деньги
Неограниченные ресурсы
МОД 2
МОД МЕНЮ
Режим Бога
Множитель опыта
Неограниченная энергия (используется как средство для быстрого перемещения по карте без расхода)
Неограниченные энергетические кристаллы
Неограниченные положения
Неограниченное количество реаниматоров
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