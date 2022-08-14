Описание

Tower of Fantasy (Встроенный кэш) - Надвигается угрожающий миру кризис, и у вас есть пять недель, чтобы убедить совет директоров в том, что Омниум должен быть уничтожен. Вот почему вы объедините лучшие писательские навыки с идеями собственного воображения и разработаете конечный продукт, который послужит грозным оружием против глобальной опасности!





Вы должны убедить свой совет директоров, что сила Омниума может быть использована, если он будет уничтожен событием под названием Водоворот, которое произойдет сегодня в полночь через 5 минут после полуночи! Сделайте это быстро, иначе вы должны выиграть свою долю в 1 миллион долларов.





Колоссальное и загадочное существо, известное как «Опоссум», было обнаружено в Аиде после нескольких лет поисков. Опоссум был первым окаменелым динозавром, известным из этой эпохи. Его скорость, ловкость и размер, без сомнения, благодаря его огромным запасам здоровья. Используйте эту информацию, чтобы подняться на более высокие высоты, чем когда-либо прежде!