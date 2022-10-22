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Cuphead mobile (Полная версия)

Cuphead mobile 1.60

Неофициальный порт культового экшена на мобильные устройства
976
209
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Версия:
1.60
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Приключения / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 1.6 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
289 204
Скриншоты
Описание

Cuphead Mobile переносит всю уникальность и вызовы оригинальной игры Cuphead на мобильные устройства, предлагая игрокам уникальное сочетание классической стрелялки и рисованной анимации в стиле 1930-х годов. Эта игра известна своим высоким уровнем сложности и визуально привлекательным мультяшным дизайном, который не только радует глаз, но и предлагает глубокий и механически насыщенный геймплей. Игроки берут на себя роль Cuphead или его брата Mugman в их квесте на погашение долга дьяволу, проходя через множество уровней с боссами, каждый из которых представляет уникальные вызовы.


В Cuphead Mobile, так же как и в оригинальной игре, основное внимание уделяется битвам с боссами, где игрокам нужно не только стрелять, но и активно уворачиваться от атак. Процесс боя требует не только быстрых реакций, но и стратегического планирования, чтобы определить оптимальные моменты для атаки и защиты. Игрокам предлагается использовать различные стратегии для победы над противниками, что делает каждую битву уникальной и неповторимой.


Кроме того, она поддерживает мультиплеер, позволяя друзьям присоединяться к игре и вместе противостоять вызовам. Совместная игра не только увеличивает шансы на успех, но и делает процесс более весёлым и захватывающим. Элемент кооперативного геймплея добавляет новую глубину в стратегию и позволяет игрокам разделять радость побед и фрустрацию поражений со своими друзьями или семьёй.


Информация о модах

Полная игра, порт с ПК

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Скачать Cuphead mobile (Полная версия) v1.60 MOD APK

Скачать Cuphead mobile (Полная версия) 1.6 Гб Ссылка 2 1.6 Гб
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Отзывы о Cuphead mobile (Полная версия)


Комментарии (4)
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mike
mike 21 апреля 2024 16:16
отвратительное управление и есть баги джойстик слишком маленький исправьте это пожалуйста
+6
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Артём
Артём 14 августа 2023 16:59
Тут баги исправьте их п пж там нельзя купить другие оружия и нельзя взять суперу 1 и 2 и так далее
+11
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BORX
BORX 20 апреля 2023 11:01
Fesyvh,
пацан это можно скачать в гугле
-16
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Fesyvh
Fesyvh 20 февраля 2023 07:53
Нет не может загрузить сайт где можно скачать этот cuphead
+21
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