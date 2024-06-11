Harry Potter: Hogwarts Mystery (Мод, Бесплатные покупки) 5.9.4
Последняя игра из серии приложений о Гарри Поттере, Hogwarts Mystery Mod APK, представляет собой бесконечное путешествие для всех, чтобы стать настоящими волшебниками в этой дружелюбной, но таинственной школе. Поиграйте в классного пай-мальчика или придумайте мятежную ведьму или волшебника.
Вы можете изучать и исследовать что угодно в этом волшебном царстве. Экспериментируйте с разными классами, знакомьтесь с новыми друзьями и врагами и участвуйте в различных мероприятиях, которые поднимут вас к невообразимым высотам. Harry Potter Hogwarts Mystery — это поистине захватывающий опыт, единственный в своем роде. Окунитесь в мир Гарри Поттера и получайте удовольствие!
Присоединяйтесь к миру Гарри Поттера, создав своего собственного персонажа-волшебника с помощью нашего простого в использовании руководства и исследуйте Хогвартс, как вам заблагорассудится. Мгновенно овладей магией и приготовься к финальной битве с темными силами! Станьте мгновенным волшебником, загрузив сейчас.
МОД 1
- Меню модов:
- Неограниченная энергия
- Мгновенные действия
- Неограниченное количество драгоценных камней
- Неограниченное количество монет
- Нет кантрилока
- Нет обнаружения мошенничества
Ноутбуки не модифицируются.
Разблокировка предметов в магазине может работать не для всех случаев.
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Не рекомендуется включать какие-либо хаки во время запуска игры. Это может привести к ошибке загрузки. Включите их, когда игра полностью загружена.
МОД 2
- Неограниченная энергия (Купите энергию бесплатно!)
Скачать Harry Potter: Hogwarts Mystery (Мод, Бесплатные покупки) 5.9.4 взлом
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство