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Harry Potter: Hogwarts Mystery (Мод, Бесплатные покупки)

Harry Potter: Hogwarts Mystery (Мод, Бесплатные покупки) 5.9.4

51
12
Скачать (146 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Jam City, Inc.
Версия:
5.9.4
Категория:
Приключения / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 146 Мб
id приложения:
com.tinyco.potter
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
51
Комментарии:
13
Просмотров:
55 398

Последняя игра из серии приложений о Гарри Поттере, Hogwarts Mystery Mod APK, представляет собой бесконечное путешествие для всех, чтобы стать настоящими волшебниками в этой дружелюбной, но таинственной школе. Поиграйте в классного пай-мальчика или придумайте мятежную ведьму или волшебника.


Вы можете изучать и исследовать что угодно в этом волшебном царстве. Экспериментируйте с разными классами, знакомьтесь с новыми друзьями и врагами и участвуйте в различных мероприятиях, которые поднимут вас к невообразимым высотам. Harry Potter Hogwarts Mystery — это поистине захватывающий опыт, единственный в своем роде. Окунитесь в мир Гарри Поттера и получайте удовольствие!


Присоединяйтесь к миру Гарри Поттера, создав своего собственного персонажа-волшебника с помощью нашего простого в использовании руководства и исследуйте Хогвартс, как вам заблагорассудится. Мгновенно овладей магией и приготовься к финальной битве с темными силами! Станьте мгновенным волшебником, загрузив сейчас.


Скриншоты

Информация о модах

МОД 1

  • Меню модов:
  • Неограниченная энергия
  • Мгновенные действия
  • Неограниченное количество драгоценных камней
  • Неограниченное количество монет
  • Нет кантрилока
  • Нет обнаружения мошенничества

Ноутбуки не модифицируются.

Разблокировка предметов в магазине может работать не для всех случаев.

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Не рекомендуется включать какие-либо хаки во время запуска игры. Это может привести к ошибке загрузки. Включите их, когда игра полностью загружена.

МОД 2

  • Неограниченная энергия (Купите энергию бесплатно!)
 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать Harry Potter: Hogwarts Mystery (Мод, Бесплатные покупки) 5.9.4 взлом

Скачать из Google Play
MOD V2 146 Мб MOD V2 (Ссылка 2) 146 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Harry Potter: Hogwarts Mystery (Мод, Бесплатные покупки)


Комментарии (13)
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Sm
Sm 9 февраля 2024 21:58
Пожалуйста обновите игру до 5.7.0 у разработчика вышла обнова
+3
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Екатерина
Екатерина 4 февраля 2024 21:23
Екатерина, простите, я хотела написать 5.7.0
+6
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Екатерина
Екатерина 4 февраля 2024 21:07
Можно обновление 6.7.0?
+3
Ответить
Раф
Раф 12 января 2024 08:17
У меня проблема захожу в игру с начала все нормально, а потом выскакивает окно где написано ошибка и не возможно закрыть его только либо нажать на ок и помощь
+1
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Lensifal
Lensifal Администраторы 8 января 2024 00:20
Гость Богдан,
возможно бесплатные покупки не за все валюты
+1
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Гость Богдан
Гость Богдан 7 января 2024 22:54
Подскажите как делать покупки кристаллов и монет? Из магазина не получается, написано же что бесплатные покупки, но что-то не могу разобраться
+1
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Вера
Вера 15 декабря 2023 10:40
Та же самая проблема, как и у предыдущих комментаторов. Актуальная версия андроид, на других модах или в самом плэймаркете все хорошо, но конкретно на этом – сразу же вылетает, как только захожу. При загрузке проблем не было. Очень жалко, что нашла именно тот мод, который мне нужен и не получается поиграть(
+1
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Lensifal
Lensifal Администраторы 7 ноября 2023 10:09
София,
Добрый день, проблем может быть много, например игра может быть плохо оптимизирована под вашу версию андроид
-5
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София
София 7 ноября 2023 05:51
Здравствуйте, хотела бы узнать, я скачала файл без проблем, но открыть его не удаётся(захожу в игру и меня сразу выбрасывает). Не подскажите, что требуется сделать?
+2
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Tati
Tati 2 ноября 2023 22:43
у меня не работает
-1
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1 2