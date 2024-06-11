Последняя игра из серии приложений о Гарри Поттере, Hogwarts Mystery Mod APK, представляет собой бесконечное путешествие для всех, чтобы стать настоящими волшебниками в этой дружелюбной, но таинственной школе. Поиграйте в классного пай-мальчика или придумайте мятежную ведьму или волшебника.





Вы можете изучать и исследовать что угодно в этом волшебном царстве. Экспериментируйте с разными классами, знакомьтесь с новыми друзьями и врагами и участвуйте в различных мероприятиях, которые поднимут вас к невообразимым высотам. Harry Potter Hogwarts Mystery — это поистине захватывающий опыт, единственный в своем роде. Окунитесь в мир Гарри Поттера и получайте удовольствие!





Присоединяйтесь к миру Гарри Поттера, создав своего собственного персонажа-волшебника с помощью нашего простого в использовании руководства и исследуйте Хогвартс, как вам заблагорассудится. Мгновенно овладей магией и приготовься к финальной битве с темными силами! Станьте мгновенным волшебником, загрузив сейчас.