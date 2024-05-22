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Железный рыцарь: Idle RPG (Мод, Меню)

Железный рыцарь: Idle RPG (Мод, Меню) 1.3.6

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4
Скачать (101 Мб)
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Версия:
1.3.6
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
SUPERBOX.Inc
Категория:
На русском / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 101 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
6 262

Серия видеоигр под названием "Tales of Iron Knight" представляет увлекательное ролевое приключение. В этой 2D-игре в реальном времени нет движения или боя, и вашей задачей является провести Iron Knight через долгий путь, чтобы он мог полностью раскрыть свой потенциал.

Iron Knight начинает свой путь как бедный и слабый персонаж, но с вашей помощью и заботой он может достичь великих высот. Ваше влияние и помощь позволят ему стать известным и успешным. Это приключение строится на стратегическом подходе, где правильное управление ресурсами играет важную роль. Игроки могут взаимодействовать друг с другом и участвовать в различных играх в рамках мероприятия.


Общение с друзьями и разнообразные игры - это главные причины, по которым люди приходят в игру. Автоматизированный игровой процесс помогает игрокам находиться в игре на протяжении длительного времени. В игре Iron Knight герой должен заботиться о поиске еды, убежища и других необходимых ресурсов для выживания в дикой природе. Улучшение персонажа становится возможным благодаря рациональному использованию имеющихся ресурсов. Вы можете модифицировать внешний вид своего оружия и повышать его базовую мощность. В игре также присутствуют рейды, домашние животные, охота за сокровищами, система пробуждения и мировые боссы. Улучшение персонажа доступно в разных аспектах игры. Приготовьтесь, ибо пришло время для великого приключения!




Скриншоты

Информация о модах

МОД 1


  • МОД МЕНЮ
  • Нет компакт-диска с воздушным шаром


МОД 2

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Скачать Железный рыцарь: Idle RPG (Мод, Меню) 1.3.6 взлом

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