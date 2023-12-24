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Let's Journey Ролевая idle кликер игра на русском (Мод, Много денег)

Let's Journey Ролевая idle кликер игра на русском (Мод, Много денег) 1.1.28

3
1
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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
PotionPlayer: idle clicker games
Версия:
1.1.28
Категория:
На русском / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 130 Мб
id приложения:
com.PotionPlayer.Lets.Journey.Dragon.Hunters.Adventure.Rogue.RPG.Clicker.Idle.Game
Русский язык:
Есть
Лайков:
3
Комментарии:
0
Просмотров:
3 716

Let's Journey - это новая ролевая игра для устройств на платформе Android, выпущенная компанией PotionPlayer в этом году. Она представляет собой простую, но увлекательную игру, где игроки отправляются в путешествие по различным локациям и используют разнообразные навыки для сражения с монстрами. Если вы ищете игру с новым, но простым геймплеем, то Let's Journey может предложить вам увлекательное приключение и незабываемые впечатления. Игра Let's Journey реализует стиль геймплея Roguelike, и ее захватывающий сюжетный режим включает в себя несколько уровней, 12 игровых персонажей и разнообразное оружие, чтобы предоставить вам богатый выбор.


В роли охотника вы отправитесь на поиски своего дракона, сталкиваясь с разнообразными преградами, такими как звери, рептилии, грибы, варварские племена и другие опасности. Каждое препятствие выполнено в различных стилях, чтобы обеспечить вам экстремальные моменты на протяжении всего игрового процесса. Кроме того, в Let's Journey предусмотрены различные варианты действий, такие как взлом сундуков, грабежи, траты золота и исследование различных мест фантастического мира. Эти элементы делают игру более разнообразной и захватывающей, подарив вам уникальное приключение в каждой игровой сессии.




Скриншоты

Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Убить одним ударом
  • режим бога
  • Неограниченное количество монет (возьмите много монет при одном повреждении)



 Теги темы: Много денег

Скачать Let's Journey Ролевая idle кликер игра на русском (Мод, Много денег) 1.1.28 взлом

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Скачать Let's Journey Ролевая idle кликер игра на русском (Мод, Много денег)
130 Мб
Ссылка 2
130 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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