PickUp (Мод, Бесплатные покупки) 1.1.2
Версия:
1.1.2
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
JaDo Games
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 15:33
Возраст:
Требуется места:
≈ 36 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
77 402
PickUp - Это отличный симулятор жизни и ремонта автомобилей. В подарок игроки получают в наследство старый разрушенный пикап редкой модели. Выбрасывать его даже в таком состоянии просто позор, поэтому игроки начнут постепенно его восстанавливать. И поиск нужных запчастей требует времени и денег. Итак, мы садимся за руль и делаем дела. А между тем разберите и соберите заслонку.
Надеясь в обозримом будущем вернуть автомобилю былую славу и стать обладателем стильного ретро-автомобиля. Хорошая графика, интерактивная система действий, огромная карта, разнообразие, внимание к деталям и многое другое не оставят равнодушным ни одного любителя крутых развлечений.
Информация о модах
МОД 1
- Убран показ рекламы;
- Вы можете получать бесплатные вещи, не просматривая рекламу (в том числе получая деньги бесплатно).
МОД 2
- Бесконечные деньги
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