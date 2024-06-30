PickUp - Это отличный симулятор жизни и ремонта автомобилей. В подарок игроки получают в наследство старый разрушенный пикап редкой модели. Выбрасывать его даже в таком состоянии просто позор, поэтому игроки начнут постепенно его восстанавливать. И поиск нужных запчастей требует времени и денег. Итак, мы садимся за руль и делаем дела. А между тем разберите и соберите заслонку.





Надеясь в обозримом будущем вернуть автомобилю былую славу и стать обладателем стильного ретро-автомобиля. Хорошая графика, интерактивная система действий, огромная карта, разнообразие, внимание к деталям и многое другое не оставят равнодушным ни одного любителя крутых развлечений.