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PickUp (Мод, Бесплатные покупки)

PickUp (Мод, Бесплатные покупки) 1.1.2

429
85
Скачать (36 Мб)
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Версия:
1.1.2
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
JaDo Games
Категория:
Без интернета / На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 36 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
77 402

PickUp - Это отличный симулятор жизни и ремонта автомобилей. В подарок игроки получают в наследство старый разрушенный пикап редкой модели. Выбрасывать его даже в таком состоянии просто позор, поэтому игроки начнут постепенно его восстанавливать. И поиск нужных запчастей требует времени и денег. Итак, мы садимся за руль и делаем дела. А между тем разберите и соберите заслонку. 


Надеясь в обозримом будущем вернуть автомобилю былую славу и стать обладателем стильного ретро-автомобиля. Хорошая графика, интерактивная система действий, огромная карта, разнообразие, внимание к деталям и многое другое не оставят равнодушным ни одного любителя крутых развлечений.


Скриншоты

Информация о модах

МОД 1

  • Убран показ рекламы;
  • Вы можете получать бесплатные вещи, не просматривая рекламу (в том числе получая деньги бесплатно).

МОД 2

  • Бесконечные деньги
 Теги темы: Бесплатные покупки, Без рекламы

Скачать PickUp (Мод, Бесплатные покупки) 1.1.2 взлом

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MOD V1 36 Мб MOD V2 36 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 36 Мб MOD V2 (Ссылка 2) 36 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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