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Water Power (Мод, Бесплатные награды)

Water Power (Мод, Бесплатные награды) 1.9.28

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Версия:
1.9.28
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
VOODOO
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 121 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
10 444
Скриншоты
Описание

Water Power (Мод, Бесплатные награды) - Эта игра идеально подходит для решения проблем всех возрастов. Благодаря интуитивно понятному управлению вы почувствуете себя мастером, когда начнете направлять воду в нужное место. Наслаждайтесь все более сложными уровнями по мере прохождения и узнайте больше о логике движения воды. По пути расслабьтесь под успокаивающую фоновую музыку и насладитесь уникальным оформлением каждого уровня!


Готовы ли вы принять этот утоляющий жажду вызов? Примените свои навыки решения проблем на сотнях игровых уровней с Water Power и испытайте чувство выполненного долга. Вы даже можете участвовать в турнирах, соревноваться с друзьями и доказывать, что вы абсолютный чемпион!


Информация о модах

Добавить золото 5

Добавить ускоритель времени

Золотоx50

ДеньгиX10

ДеньгиX100

ДеньгиX100000

Следующий ежедневный подарок

Усилитель спауна

Бонус за появление мухи

Сбросить прогресс

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 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать Water Power (Мод, Бесплатные награды) v1.9.28 MOD APK

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Скачать Water Power (Мод, Бесплатные награды) 121 Мб Ссылка 2 121 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Water Power (Мод, Бесплатные награды)


Комментарии (2)
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Зачем имя
Зачем имя 6 сентября 2023 13:56
Меню не работает.
0
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Хрен
Хрен 5 сентября 2023 23:32
Дисплей не работает
+2
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