Описание

Water Power (Мод, Бесплатные награды) - Эта игра идеально подходит для решения проблем всех возрастов. Благодаря интуитивно понятному управлению вы почувствуете себя мастером, когда начнете направлять воду в нужное место. Наслаждайтесь все более сложными уровнями по мере прохождения и узнайте больше о логике движения воды. По пути расслабьтесь под успокаивающую фоновую музыку и насладитесь уникальным оформлением каждого уровня!





Готовы ли вы принять этот утоляющий жажду вызов? Примените свои навыки решения проблем на сотнях игровых уровней с Water Power и испытайте чувство выполненного долга. Вы даже можете участвовать в турнирах, соревноваться с друзьями и доказывать, что вы абсолютный чемпион!