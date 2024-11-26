Water Power (Мод, Бесплатные награды) - Эта игра идеально подходит для решения проблем всех возрастов. Благодаря интуитивно понятному управлению вы почувствуете себя мастером, когда начнете направлять воду в нужное место. Наслаждайтесь все более сложными уровнями по мере прохождения и узнайте больше о логике движения воды. По пути расслабьтесь под успокаивающую фоновую музыку и насладитесь уникальным оформлением каждого уровня!
Готовы ли вы принять этот утоляющий жажду вызов? Примените свои навыки решения проблем на сотнях игровых уровней с Water Power и испытайте чувство выполненного долга. Вы даже можете участвовать в турнирах, соревноваться с друзьями и доказывать, что вы абсолютный чемпион!
Добавить золото 5
Добавить ускоритель времени
Золотоx50
ДеньгиX10
ДеньгиX100
ДеньгиX100000
Следующий ежедневный подарок
Усилитель спауна
Бонус за появление мухи
Сбросить прогресс
Скачать Water Power (Мод, Бесплатные награды) v1.9.28 MOD APK
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer