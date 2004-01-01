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Губка Боб на кухне (Мод, Unlocked)

Губка Боб на кухне (Мод, Unlocked) 1.9.0

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Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Netflix, Inc.
Версия:
1.9.0
Категория:
На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 200 Мб
id приложения:
com.netflix.NGP.SpongeBobKrustyCookOff
Русский язык:
Есть
Лайков:
2
Комментарии:
1
Просмотров:
1 118

«Губка Боб: готовь еду» — идеальная игра для всех, кто любит приключения, кулинарию или Губку Боба Квадратные Штаны! Научитесь готовить десятки вкусных блюд, играя за Губку Боба, Планктона и остальных их приятелей из Бикини Боттом в этой захватывающей игре. Осуществите свою мечту стать лучшим шеф-поваром, погрузившись в увлекательный мир Губки Боба Квадратные Штаны!


Попробуйте «Губка Боб: Готовь» и станьте частью приключения! Приготовьте бурю с вашими любимыми персонажами и соревнуйтесь с другими, чтобы стать лучшим шеф-поваром в Бикини Боттом. Наслаждайтесь часами веселья, учитесь готовить как профессионал и присоединяйтесь к миллионам игроков по всему миру, которые уже воплощают в жизнь свои мечты о приготовлении пищи с помощью SpongeBob SquarePants!


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Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked, Встроенный кэш

Скачать Губка Боб на кухне (Мод, Unlocked) 1.9.0 взлом

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Скачать Губка Боб на кухне (Мод, Unlocked) 200 Мб Ссылка 2 200 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Губка Боб на кухне (Мод, Unlocked)


Комментарии (1)
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Гость Sergey
Гость Sergey В субботу в 12:56
Она без кеша, а кеш в моде не загружается, в Красти Крабс не получится поиграть, нужны дополнительные файлы
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