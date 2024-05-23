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Zombie Frontier 4 (Мод, Режим бога)

Zombie Frontier 4 (Мод, Режим бога) 1.8.4

Погружение в атмосферу настоящего апокалипсиса
21
7
Скачать (450 Мб)
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
FT Games
Версия:
1.8.4
Категория:
На русском / Экшен
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 450 Мб
id приложения:
com.feelingtouch.zfsniper
Русский язык:
Есть
Лайков:
21
Комментарии:
3
Просмотров:
31 107

Zombie Frontier 4 - это увлекательная экшн-игра, где игроки оказываются на переднем крае постапокалиптического мира, полного зомби. Здесь угроза зомби-апокалипсиса становится более реальной, чем когда-либо, с новыми мутантами и противниками, которые представляют серьезную угрозу для выживания человечества.


Основной враг в игре, БОСС, не только мутирует, но и активно собирает материалы и чертежи, чтобы создавать все более мощное и смертоносное оружие. Это ставит игрока перед сложной задачей: не только бороться с ордами зомби, но и противостоять всевозможным суперзомби, которые стали результатом мутаций.


Особенностью игры является детализированное и реалистичное изображение боевых действий. Зомби взрываются, их конечности отрываются, создавая впечатляющий и в то же время ужасающий спектакль. Такой уровень детализации помогает погрузить игрока в атмосферу настоящего апокалипсиса и добавляет адреналина в боевые стычки.


Скриншоты

Информация о модах
  • Мод меню
  • Один удар
  • Режим бога
 Теги темы: Режим бога

Скачать Zombie Frontier 4 (Мод, Режим бога) 1.8.4 взлом

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Скачать Zombie Frontier 4 (Мод, Режим бога)
450 Мб
Ссылка 2
450 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Zombie Frontier 4 (Мод, Режим бога)


Комментарии (3)
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Гость Максим
Гость Максим 10 февраля 2024 20:11
Мод не работает, всё как и без мода, тратятся патроны и никакого бесмертия. А об режиме Бога вобще промолчу, нет ничего
0
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OkamiKurai
OkamiKurai 24 ноября 2023 02:42
Абсолютно не рабочий мод.
+8
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Алексей
Алексей 22 августа 2022 20:01
Скинь новое обновление к zombie frontier 4
+2
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