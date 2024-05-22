Heroes vs. Hordes: Survival (Мод, Много денег) 1.47.0
Это игра, в которую вам нужно играть. Hero's vs Hordes: Survival — это игра в жанре экшн-РПГ, в которой герой является главным героем этой игры. Эта игра была разработана Devester Games и издана Chillingo Ltd. Интерес:Вы играете в безжалостную борьбу с волнами врагов в «Hero vs Hordes: Survival». Достаточно ли вы сильны, чтобы прикончить противника?
Hero vs Hordes: Survival — игра в жанре экшн-РПГ, в которой герой (главный герой) управляет собой с помощью различного оружия и заклинаний. Вам нужно с умом выбирать оружие, а также иметь эффективные навыки, чтобы выжить в этой безумной битве! Не бойтесь диких монстров, которые бродят вокруг, есть множество мест, где вы можете использовать против них свою магию и мечи.
МОД 1
ㆍМод меню
ㆍРежим бога
ㆍВалюта НЕ уменьшена
ㆍРесурсы НЕ уменьшены
ㆍМатериалы НЕ уменьшены
ㆍПредмет НЕ уменьшен
МОД 2
МЕНЮ МОДОВ
✶ Режим бога
✶ Ускоренное получение опыта
✶ Неограниченное золото*
✶ Неограниченное количество бриллиантов*
✶ Неограниченное количество энергии*
* никогда не уменьшайте, когда вы тратите, сначала нужно достаточно
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