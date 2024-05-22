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Heroes vs. Hordes: Survival (Мод, Много денег)

Heroes vs. Hordes: Survival (Мод, Много денег) 1.47.0

19
11
Скачать (400 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Moon Studios Inc.
Версия:
1.47.0
Категория:
На русском / Экшен
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 400 Мб
id приложения:
com.swiftgames.survival
Русский язык:
Есть
Лайков:
19
Комментарии:
4
Просмотров:
35 070

Это игра, в которую вам нужно играть. Hero's vs Hordes: Survival — это игра в жанре экшн-РПГ, в которой герой является главным героем этой игры. Эта игра была разработана Devester Games и издана Chillingo Ltd. Интерес:Вы играете в безжалостную борьбу с волнами врагов в «Hero vs Hordes: Survival». Достаточно ли вы сильны, чтобы прикончить противника?


Hero vs Hordes: Survival — игра в жанре экшн-РПГ, в которой герой (главный герой) управляет собой с помощью различного оружия и заклинаний. Вам нужно с умом выбирать оружие, а также иметь эффективные навыки, чтобы выжить в этой безумной битве! Не бойтесь диких монстров, которые бродят вокруг, есть множество мест, где вы можете использовать против них свою магию и мечи.


Скриншоты

Информация о модах

МОД 1


ㆍМод меню
ㆍРежим бога
ㆍВалюта НЕ уменьшена
ㆍРесурсы НЕ уменьшены
ㆍМатериалы НЕ уменьшены
ㆍПредмет НЕ уменьшен

МОД 2


МЕНЮ МОДОВ
✶ Режим бога
✶ Ускоренное получение опыта
✶ Неограниченное золото*
✶ Неограниченное количество бриллиантов*
✶ Неограниченное количество энергии*
* никогда не уменьшайте, когда вы тратите, сначала нужно достаточно

 Теги темы: Много денег

Скачать Heroes vs. Hordes: Survival (Мод, Много денег) 1.47.0 взлом

Скачать из Google Play
MOD V1
400 Мб
MOD V1 (Ссылка 2)
400 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Heroes vs. Hordes: Survival (Мод, Много денег)


Комментарии (4)
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Lolirаper
Lolirаper 42 минуты назад
Мави, незнаю как у остальных но у меня и с инетом всё работаетОни заимели на кой хрен так часто обновлять игру млять
0
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Мави
Мави 9 апреля 2024 22:34
Мод запускать без интернета, потом только подключаться. Всё работает.
0
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Евгений
Евгений 21 марта 2024 06:37
заходишь ,и написано обновите игру ,это значит что это никакой не взлом (т.е взлом ,но уже старой версии ) поэтому мод не работает господа
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Seinvel
Seinvel 17 марта 2024 00:21
Мод не работает !
0
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