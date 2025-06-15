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Nautical Life 2 (Мод меню)

Nautical Life 2 (Мод меню) 2.3.0

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Версия:
2.3.0
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Alphaquest Game Studio
Категория:
Ролевые / На русском
Обновлено:
Сегодня, 12:33
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 137 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 641
Скриншоты
Описание

Добро пожаловать в захватывающий мир Nautical Life 2, где каждая волна может принести с собой неожиданные события и удивительные приключения. В этой игре вы окунетесь в атмосферу бескрайнего океана, где ваши мечты и желания станут реальностью.


Строение острова, начиная с самых мельчайших деталей, станет вашим творческим полотном, на котором вы сможете воплотить свои самые смелые идеи. Выбирайте каждую пальму, каждый кустик, каждый элемент декора, чтобы создать идеальное место, где ваш персонаж сможет наслаждаться жизнью.


А что может быть лучше, чем владеть своей собственной лодкой, плывущей по таинственным волнам океана? Спланируйте свой маршрут, отправьтесь в далёкие плавания, обнаруживайте новые места и встречайте увлекательные приключения. Но помните, что на открытом море всегда есть место для неожиданностей, и вашей проницательности будет отведена важная роль. Здесь, в Nautical Life 2, ваш персонаж - ваша вторая половина, и вам предстоит заботиться о его потребностях, желаниях и стремлениях. Вы можете создать собственное совершенное место для жизни, улучшать его постоянно, внедрять новые технологии и воплощать свои мечты в жизнь.


Итак, готовы ли вы взять на себя роль управляющего своей собственной судьбой в этом мире бескрайних возможностей? Поднимите якорь и отправьтесь в захватывающее морское путешествие, где каждый день принесет что-то новое, каждая волна принесет свой вклад в вашу историю, а каждое решение приведет к новым горизонтам.


Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Бесконечные деньги
  • Неограниченное количество монет
  • Неограниченная энергия
  • Без рекламы
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Nautical Life 2 (Мод меню) v2.3.0 MOD APK

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Скачать Nautical Life 2 (Мод меню) 137 Мб Ссылка 2 137 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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