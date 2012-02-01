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Dragon Haven: Idle RPG (Мод меню)

Dragon Haven: Idle RPG (Мод меню) 0.1

Откройте мир драконов и станьте героем, способным изменить судьбу целой вселенной
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Версия:
0.1
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
MoonGame Studio
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 225 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5
Скриншоты
Описание

В Dragon Haven: Idle RPG вы отправляетесь в эпическое путешествие, чтобы спасти мир драконов от нависшей угрозы злых монстров. Ваша миссия — сразиться с коварными противниками, освободить порабощённых драконов и вернуть им свободу, чтобы восстановить баланс и мир в волшебном царстве. Каждая битва наполнена динамикой и стратегическим вызовом, где каждое принятое решение приближает вас к великим свершениям.


Собирайте могущественных союзников, развивайте уникальные способности и стройте убежище для величественных драконов, превращая его в настоящую крепость света и надежды. Dragon Haven: Idle RPG дарит вам возможность погрузиться в захватывающий мир, где судьба мира зависит от вашей отваги и мудрости. Приготовьтесь к эпическим сражениям, глубоким стратегиям и незабываемым приключениям, которые навсегда изменят ваш взгляд на мир магии и героизма.


Информация о модах

[ Меню игрока ]

  • Режим бога
  • Множитель урона
  • Враги взрываются сами по себе
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 Теги темы: Мод меню

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