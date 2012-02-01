Описание

В Dragon Haven: Idle RPG вы отправляетесь в эпическое путешествие, чтобы спасти мир драконов от нависшей угрозы злых монстров. Ваша миссия — сразиться с коварными противниками, освободить порабощённых драконов и вернуть им свободу, чтобы восстановить баланс и мир в волшебном царстве. Каждая битва наполнена динамикой и стратегическим вызовом, где каждое принятое решение приближает вас к великим свершениям.





Собирайте могущественных союзников, развивайте уникальные способности и стройте убежище для величественных драконов, превращая его в настоящую крепость света и надежды. Dragon Haven: Idle RPG дарит вам возможность погрузиться в захватывающий мир, где судьба мира зависит от вашей отваги и мудрости. Приготовьтесь к эпическим сражениям, глубоким стратегиям и незабываемым приключениям, которые навсегда изменят ваш взгляд на мир магии и героизма.