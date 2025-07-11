Описание

Backpack Survivor: Idle RPG переносит тебя в радиоактивную пустошь, где каждая клетка рюкзака — как последний глоток воды. Это idle-рогалик-выживание: за пять минут ты выскакиваешь из бункера, рубишь мутанта, поднимаешь лом и возвращаешься к костру, чтобы разложить добычу на сетке 6×8. Пока герой автоматически отбивается, ты двигаешь патроны к дробовику, кладёшь фильтр рядом с противогазом и втискиваешь аптечку под рукоять ножа. Грамотная укладка даёт бонусы к броне и урону, поэтому каждое переставленное gear-колёсико — мини-крючок, заставляющий углубляться дальше в ржавый горизонт.





Главные козыри игры — стратегические битвы за драгоценные клетки и управление ресурсами, превращающее рюкзак в тетрис на выживание. Победы приносят детали для крафта, ремни расширяют инвентарь, а перки добавляют пассивы: шанс критического ремонта, мгновенное лечение на стоянке, дополнительный слот под артефакты. Песчаные бури гасят дальность обзора, мутанты эволюционируют, а банды патрулируют дороги, вынуждая думать на два шага вперёд. Сможешь ли пройти за Чёрное шоссе? Забирай лут, перекладывай его до идеала и докажи, что порядок в рюкзаке решает, кому жить в постапокалипсисе.