android-1.ru / Игры / Ролевые / Backpack Survivor: Idle RPG (Мод Меню)
Backpack Survivor: Idle RPG (Мод Меню)

Backpack Survivor: Idle RPG (Мод Меню) v0.0.6

Собери рюкзак правильно и выживи среди пепла ради новой надежды путника

0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
0.0.6
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
KsymGames
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Сегодня, 13:52
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 30 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7
Описание

Backpack Survivor: Idle RPG переносит тебя в радиоактивную пустошь, где каждая клетка рюкзака — как последний глоток воды. Это idle-рогалик-выживание: за пять минут ты выскакиваешь из бункера, рубишь мутанта, поднимаешь лом и возвращаешься к костру, чтобы разложить добычу на сетке 6×8. Пока герой автоматически отбивается, ты двигаешь патроны к дробовику, кладёшь фильтр рядом с противогазом и втискиваешь аптечку под рукоять ножа. Грамотная укладка даёт бонусы к броне и урону, поэтому каждое переставленное gear-колёсико — мини-крючок, заставляющий углубляться дальше в ржавый горизонт.


Главные козыри игры — стратегические битвы за драгоценные клетки и управление ресурсами, превращающее рюкзак в тетрис на выживание. Победы приносят детали для крафта, ремни расширяют инвентарь, а перки добавляют пассивы: шанс критического ремонта, мгновенное лечение на стоянке, дополнительный слот под артефакты. Песчаные бури гасят дальность обзора, мутанты эволюционируют, а банды патрулируют дороги, вынуждая думать на два шага вперёд. Сможешь ли пройти за Чёрное шоссе? Забирай лут, перекладывай его до идеала и докажи, что порядок в рюкзаке решает, кому жить в постапокалипсисе.


Информация о модах

МОД МЕНЮ

Множитель урона

Множитель опыта

Режим Бога

Показать полностью
 Теги темы: Мод меню

Скачать Backpack Survivor: Idle RPG (Мод Меню) v0.0.6 MOD APK

Подписаться на обновления
Оповестим первым — мгновенные уведомления в Telegram без спама.
Скачать из Google Play
Скачать Backpack Survivor: Idle RPG (Мод Меню) 30 Мб Ссылка 2 30 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Kingdom Life (Мод Меню)
Kingdom Life (Мод Меню)
Version: 1.1.0
Classroom of the Elite (Мод Меню)
Classroom of the Elite (Мод Меню)
Version: 1.0.3
Don't Get The Wrong Idea!
Don't Get The Wrong Idea!
Version: 4.2.1-straycat
To Ashes You Shall Return (Мод, Unlocked)
To Ashes You Shall Return (Мод, Unlocked)
Version: 1.0.6
World War II Armored Recon (Мод, Unlocked)
World War II Armored Recon (Мод, Unlocked)
Version: 1.0.11
Naroth (Мод, Много денег)
Naroth (Мод, Много денег)
Version: 1.54
DQM: The Dark Prince (Мод, Unlocked)
DQM: The Dark Prince (Мод, Unlocked)
Version: 1.0.0
The Enchanted Cave 2 (Мод, Unlocked)
The Enchanted Cave 2 (Мод, Unlocked)
Version: 3.402

Отзывы о Backpack Survivor: Idle RPG (Мод Меню)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив