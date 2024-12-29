Версия:
1.92.14
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Ikan Asin Production
Обновлено:
Сегодня, 11:59
Возраст:
Требуется места:
≈ 156 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
160
Описание
В Cisini Stories: Girl Life RPG вы окунетесь в мир романтики и мечтаний, где вас ждет увлекательное путешествие по переплетенным жизненным историям с разнообразными и очаровательными персонажами. Эта игра позволяет вам не только искать любовь, но и следовать за своими мечтами, раскрываясь в захватывающем сюжете.
Вы встретите мужских персонажей из разных сфер жизни, каждый из которых обладает своим уникальным характером и шармом. От сострадательного врача до преданного государственного служащего, от храброго полицейского или военного до поддерживающего менеджера на работе — каждый персонаж привнесет в вашу жизнь новый опыт любви и романтики, позволяя насладиться богатством человеческих отношений и чувственных историй.
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Скачать Cisini Stories: Girl Life RPG (Мод, Без рекламы) v1.92.14 MOD APK
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