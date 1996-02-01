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Auto Parts Store Simulator (Мод, Много денег)

Auto Parts Store Simulator (Мод, Много денег) 1.06

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Версия:
1.06
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Birdy Dog Studio
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 65 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 148
Скриншоты
Описание

Auto Parts Store Simulator — это увлекательный симулятор, в котором вы становитесь владельцем магазина автозапчастей и погружаетесь в мир автомобильного бизнеса. В этой игре вы получите возможность превратить бывший супермаркет в ведущий магазин по продаже автозапчастей, создавая идеальное место для автолюбителей и профессиональных механиков.


Игра начинается с пустого помещения и ограниченного бюджета, который вам предстоит инвестировать в закупку полок и автозапчастей. Вы будете отвечать за все аспекты бизнеса, включая выбор и размещение товаров, обслуживание клиентов и управление кассой. Каждый клиент приходит с уникальными запросами, и ваша задача — помочь им найти нужные запчасти и оформить покупку.


Auto Parts Store Simulator предлагает богатый игровой процесс, где каждая ваша ошибка или успех будут иметь значение, помогая вам развивать ваш бизнес и превращать его в успешное предприятие.


Информация о модах

В игре вы можете потратить любую сумму денег, которую захотите. Количество имеющихся у вас денег не имеет значения, их всегда достаточно.

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 Теги темы: Много денег

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Скачать Auto Parts Store Simulator (Мод, Много денег) 65 Мб Ссылка 2 65 Мб

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