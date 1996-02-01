Описание

Auto Parts Store Simulator — это увлекательный симулятор, в котором вы становитесь владельцем магазина автозапчастей и погружаетесь в мир автомобильного бизнеса. В этой игре вы получите возможность превратить бывший супермаркет в ведущий магазин по продаже автозапчастей, создавая идеальное место для автолюбителей и профессиональных механиков.





Игра начинается с пустого помещения и ограниченного бюджета, который вам предстоит инвестировать в закупку полок и автозапчастей. Вы будете отвечать за все аспекты бизнеса, включая выбор и размещение товаров, обслуживание клиентов и управление кассой. Каждый клиент приходит с уникальными запросами, и ваша задача — помочь им найти нужные запчасти и оформить покупку.





Auto Parts Store Simulator предлагает богатый игровой процесс, где каждая ваша ошибка или успех будут иметь значение, помогая вам развивать ваш бизнес и превращать его в успешное предприятие.