Войдите в мир, где сталкивается оружие и рождаются герои. Гладиатору, земле Брандор, нужно, чтобы вы покинули арену и защитили ее от устрашающего императора Антареса. Вас ждет захватывающий фэнтезийный мир в Swords and Sandals Crusader Redux, стратегической боевой игре, в которой вы ведете армии в бой и завоевываете новые территории.
Swords and Sandals Crusader возвращается в игровой мир после 16-летнего отсутствия, обновленная и перестроенная с нуля. Наслаждайтесь захватывающими турнирами, мини-приключениями и ужасающим режимом выживания, воссоздавая классическую стратегическую военную игру в современной интерпретации. Это все классический боевик Crusader, который вы знаете и любите, только сильнее, ярче и громче. Эта любимая фанатами игра была дополнена новыми целями и функциями, но по-прежнему содержит все тот же захватывающий экшн Крестоносца.
Любой человек с ограниченным вниманием или страстно любящий ретро-игры найдет в этой игре занятие по душе. Дизайн игры обещает быстрый, доступный, тактический геймплей. Нет запутанных руководств или крутых кривых обучения, которые могли бы вас замедлить. Ничего, кроме чистой, увлекательной стратегии и геймплея.
- Вы активно начинаете игру в режиме ультратус премиум пака, который продается за реальные деньги.
Скачать Swords and Sandals Crusader (Мод, Премиум Ultratus) v1.1.2 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
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Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.