android-1.ru / Игры / Ролевые / Swords and Sandals Crusader (Мод, Премиум Ultratus)
Swords and Sandals Crusader (Мод, Премиум Ultratus)

Swords and Sandals Crusader (Мод, Премиум Ultratus) v1.1.2

0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
1.1.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
eGames.com
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Сегодня, 00:58
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 219 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
748
Описание

Войдите в мир, где сталкивается оружие и рождаются герои. Гладиатору, земле Брандор, нужно, чтобы вы покинули арену и защитили ее от устрашающего императора Антареса. Вас ждет захватывающий фэнтезийный мир в Swords and Sandals Crusader Redux, стратегической боевой игре, в которой вы ведете армии в бой и завоевываете новые территории.


Swords and Sandals Crusader возвращается в игровой мир после 16-летнего отсутствия, обновленная и перестроенная с нуля. Наслаждайтесь захватывающими турнирами, мини-приключениями и ужасающим режимом выживания, воссоздавая классическую стратегическую военную игру в современной интерпретации. Это все классический боевик Crusader, который вы знаете и любите, только сильнее, ярче и громче. Эта любимая фанатами игра была дополнена новыми целями и функциями, но по-прежнему содержит все тот же захватывающий экшн Крестоносца.


Любой человек с ограниченным вниманием или страстно любящий ретро-игры найдет в этой игре занятие по душе. Дизайн игры обещает быстрый, доступный, тактический геймплей. Нет запутанных руководств или крутых кривых обучения, которые могли бы вас замедлить. Ничего, кроме чистой, увлекательной стратегии и геймплея.


Информация о модах
  • Вы активно начинаете игру в режиме ультратус премиум пака, который продается за реальные деньги.
Показать полностью

Скачать Swords and Sandals Crusader (Мод, Премиум Ultratus) v1.1.2 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать Swords and Sandals Crusader (Мод, Премиум Ultratus) 219 Мб Ссылка 2 219 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Painting Fiesta (Полная версия)
Painting Fiesta (Полная версия)
Version: 0.1.1
рамп автомобиль трюки гонки (Мод, Много денег)
рамп автомобиль трюки гонки (Мод, Много денег)
Version: 3.01
Epic Conquest (Мод меню)
Epic Conquest (Мод меню)
Version: 6.1
Highrise: Жизнь Метавселенной (Полная версия)
Highrise: Жизнь Метавселенной (Полная версия)
Version: 1.48.5
Papo Town: Underground City (Полная версия)
Papo Town: Underground City (Полная версия)
Version: 1.0.12
Final Fortress (Мод, Много денег)
Final Fortress (Мод, Много денег)
Version: 10
Город Строительство Строитель (Мод, Unlocked)
Город Строительство Строитель (Мод, Unlocked)
Version: 1.8
A Golden Opportunity (Мод, Unlocked)
A Golden Opportunity (Мод, Unlocked)
Version: 1.0.10

Отзывы о Swords and Sandals Crusader (Мод, Премиум Ultratus)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив