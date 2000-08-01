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Heroes Go (Мод меню)

Heroes Go (Мод меню) 1.0.009

Соберите свою команду и отправляйтесь в незабываемое приключение
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Версия:
1.0.009
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
DreamSpark2024
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 181 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
39
Скриншоты
Описание

Heroes Go — это захватывающее RPG-приключение, где вы становитесь искателем приключений, исследуя знакомые и неизведанные миры. Создайте свою уникальную группу, усиливайте её навыки и отправляйтесь в путешествие, полное сражений и открытий.


Каждое нажатие Гачи-машины открывает новых компаньонов и мощные навыки, которые помогут вам становиться сильнее. По мере улучшения своей Гачи вы получите доступ к ещё более могущественным союзникам, расширяя свою группу и подготавливая её к эпическим испытаниям. Heroes Go предлагает игрокам увлекательное развитие персонажей, стратегические сражения и возможность создать своё собственное приключение, которое запомнится надолго. Готовы стать легендарным героем? Начните своё путешествие уже сегодня!


Информация о модах
  • Меню модов
  • Максимальное хранилище золота
  • Быстрая скорость
  • Много опыта
  • Максимальный лимит сумки
  • Максимальное очко навыка
  • Высокий уровень
  • Вип Актив
  • Высокая мощность
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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Heroes Go (Мод меню) 181 Мб Ссылка 2 181 Мб

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