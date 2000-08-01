Heroes Go (Мод меню) 1.0.009
Соберите свою команду и отправляйтесь в незабываемое приключение
Версия:
1.0.009
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
DreamSpark2024
Обновлено:
Вчера, 21:37
Возраст:
Требуется места:
≈ 181 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
39
Описание
Heroes Go — это захватывающее RPG-приключение, где вы становитесь искателем приключений, исследуя знакомые и неизведанные миры. Создайте свою уникальную группу, усиливайте её навыки и отправляйтесь в путешествие, полное сражений и открытий.
Каждое нажатие Гачи-машины открывает новых компаньонов и мощные навыки, которые помогут вам становиться сильнее. По мере улучшения своей Гачи вы получите доступ к ещё более могущественным союзникам, расширяя свою группу и подготавливая её к эпическим испытаниям. Heroes Go предлагает игрокам увлекательное развитие персонажей, стратегические сражения и возможность создать своё собственное приключение, которое запомнится надолго. Готовы стать легендарным героем? Начните своё путешествие уже сегодня!
Информация о модах
- Меню модов
- Максимальное хранилище золота
- Быстрая скорость
- Много опыта
- Максимальный лимит сумки
- Максимальное очко навыка
- Высокий уровень
- Вип Актив
- Высокая мощность
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