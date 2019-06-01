Описание

HungryAliens — это увлекательная игра, где вы погружаетесь в мир приключений и ролевых боёв в роли голодного инопланетянина. Откройте для себя уникальный сюжет: инопланетяне прибывают на Землю, чтобы найти самые вкусные блюда, но на их пути встают неожиданные противники. Ваша миссия — управлять отважными пришельцами, чтобы пробиваться сквозь толпы земных врагов, включая роботов, рыцарей и многое другое.





Геймплей сосредоточен на коротких восьмиминутных боях, которые требуют сосредоточенности и стратегического мышления для победы. HungryAliens предлагает динамичный игровой процесс с разнообразием противников и задач. Исследуйте Землю, находите лакомства и докажите, что даже голодные инопланетяне могут справиться с любыми испытаниями!