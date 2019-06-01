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HungryAliens X QWER, EggKim! (Мод Меню)

HungryAliens X QWER, EggKim! (Мод Меню) 1169

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Версия:
1169
Требования:
Android 9
Разработчик:
DETAIL GAMES Inc.
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 500 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
71
Скриншоты
Описание

HungryAliens — это увлекательная игра, где вы погружаетесь в мир приключений и ролевых боёв в роли голодного инопланетянина. Откройте для себя уникальный сюжет: инопланетяне прибывают на Землю, чтобы найти самые вкусные блюда, но на их пути встают неожиданные противники. Ваша миссия — управлять отважными пришельцами, чтобы пробиваться сквозь толпы земных врагов, включая роботов, рыцарей и многое другое.


Геймплей сосредоточен на коротких восьмиминутных боях, которые требуют сосредоточенности и стратегического мышления для победы. HungryAliens предлагает динамичный игровой процесс с разнообразием противников и задач. Исследуйте Землю, находите лакомства и докажите, что даже голодные инопланетяне могут справиться с любыми испытаниями!


Информация о модах

Меню модов

Множитель урона

Множитель защиты

Режим Бога

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 Теги темы: Мод меню

Скачать HungryAliens X QWER, EggKim! (Мод Меню) v1169 MOD APK

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Скачать HungryAliens X QWER, EggKim! (Мод Меню) 500 Мб Ссылка 2 500 Мб

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