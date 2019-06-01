Описание

God Keeper — это стратегическая ролевая игра, где вас ждут динамичные сражения и глубокая тактическая система. Соберите мощную команду героев, свободно комбинируйте их способности и расставляйте союзников для создания уникальных формаций. Каждое решение влияет на ход битвы, поэтому продумывайте тактики, чтобы усилить атаку и защиту.





Исследуйте множество этапов, развивайте персонажей и адаптируйте стратегии для каждой битвы. God Keeper предлагает интеллектуальные задачи, захватывающий геймплей и разнообразные возможности для победы. Проверьте свою смекалку и навыки — станьте легендой в мире стратегий уже сегодня!