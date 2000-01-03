RUNESOUL ARPG 1.0.15
Тактический бой, NFT-доспехи и мир, где каждый шаг — инвестиция в силу
RUNESOUL ARPG — это динамичная и нестандартная экшн-RPG, сочетающая классические элементы с современными механиками прогрессии и стратегическим подходом. Здесь важен не только меч, но и умение собрать эффективную команду, грамотно распределить ресурсы и адаптироваться к постоянно меняющимся вызовам. Яркий фэнтезийный мир живёт по своим правилам: вы начинаете с "Синего этапа", чтобы освоиться, понять механику боя и собрать стартовые материалы. Но всё самое интересное начинается позже.
RUNESOUL ARPG не боится усложнять: "Фиолетовый этап" — это уже испытание для тех, кто готов выйти за пределы базового фарма. Повышенные награды, редкие фрагменты героев, возможность зарабатывать $RST и развитие через NFT-доспехи делают геймплей насыщенным и глубоко кастомизируемым. Здесь важно каждое решение — от выбора снаряжения до точной расстановки героев. Игра построена на балансе между экшеном, продуманной экономикой и социальным взаимодействием. Ты не просто герой — ты управляешь командой, принимаешь риски и строишь свой путь к вершине в мире, где каждый бой может стать переломным.
- Меню модов
- Множитель урона
- Множитель защиты
- Режим Бога
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