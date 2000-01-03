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RUNESOUL ARPG (Мод меню)

RUNESOUL ARPG 1.0.15

Мод меню

Тактический бой, NFT-доспехи и мир, где каждый шаг — инвестиция в силу
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Версия:
1.0.15
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Infinitar
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
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Описание

RUNESOUL ARPG — это динамичная и нестандартная экшн-RPG, сочетающая классические элементы с современными механиками прогрессии и стратегическим подходом. Здесь важен не только меч, но и умение собрать эффективную команду, грамотно распределить ресурсы и адаптироваться к постоянно меняющимся вызовам. Яркий фэнтезийный мир живёт по своим правилам: вы начинаете с "Синего этапа", чтобы освоиться, понять механику боя и собрать стартовые материалы. Но всё самое интересное начинается позже.


RUNESOUL ARPG не боится усложнять: "Фиолетовый этап" — это уже испытание для тех, кто готов выйти за пределы базового фарма. Повышенные награды, редкие фрагменты героев, возможность зарабатывать $RST и развитие через NFT-доспехи делают геймплей насыщенным и глубоко кастомизируемым. Здесь важно каждое решение — от выбора снаряжения до точной расстановки героев. Игра построена на балансе между экшеном, продуманной экономикой и социальным взаимодействием. Ты не просто герой — ты управляешь командой, принимаешь риски и строишь свой путь к вершине в мире, где каждый бой может стать переломным.


Информация о модах
  • Меню модов
  • Множитель урона
  • Множитель защиты
  • Режим Бога
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Игра входит в подборки:
Игры из подборки Аниме игры на андроид
Аниме игры на андроид
 Теги темы: Мод меню

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