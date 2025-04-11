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Evolution : Idle RPG (Мод Меню)

Evolution : Idle RPG 1.0.5

Мод меню

От пещерного топора до звёздного флота — вся история в твоих руках
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Версия:
1.0.5
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
MULTICAST GAMES
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 118 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

Evolution: Idle RPG — это ленивое, но эпичное путешествие сквозь века. Ты начинаешь как примитивный воин, сражающийся с доисторическими зверями, и шаг за шагом превращаешься в героя, способного командовать галактической армией. Каждая эпоха приносит новые испытания, способности и облики, а герой продолжает развиваться даже тогда, когда ты не в игре.


В Evolution: Idle RPG всё завязано на автопрогресс: ты сражаешься, получаешь ресурсы и прокачиваешься, пока пьёшь чай или спишь. Но если захочешь — всегда можно ворваться в бой и тактически использовать навыки против мощных врагов. Управление простое, а ощущение роста — мощное. Здесь всё о трансформации: из каменного века — в космос, из нуля — в легенду.


Информация о модах

Меню модов

Неограниченные ресурсы

 Неограниченные драгоценные камни


Примечание: увеличивать, а НЕ уменьшать.

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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Evolution : Idle RPG (Мод Меню) 118 Мб Ссылка 2 118 Мб

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