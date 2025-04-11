Evolution : Idle RPG 1.0.5
От пещерного топора до звёздного флота — вся история в твоих руках
Evolution: Idle RPG — это ленивое, но эпичное путешествие сквозь века. Ты начинаешь как примитивный воин, сражающийся с доисторическими зверями, и шаг за шагом превращаешься в героя, способного командовать галактической армией. Каждая эпоха приносит новые испытания, способности и облики, а герой продолжает развиваться даже тогда, когда ты не в игре.
В Evolution: Idle RPG всё завязано на автопрогресс: ты сражаешься, получаешь ресурсы и прокачиваешься, пока пьёшь чай или спишь. Но если захочешь — всегда можно ворваться в бой и тактически использовать навыки против мощных врагов. Управление простое, а ощущение роста — мощное. Здесь всё о трансформации: из каменного века — в космос, из нуля — в легенду.
Меню модов
Неограниченные ресурсы
Неограниченные драгоценные камни
Примечание: увеличивать, а НЕ уменьшать.
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