Shadow Knights : Idle RPG (Мод, Много денег) 50
Shadow Knights привнесут в игроков собственное очарование и неповторимость. Это захватывающая ролевая игра в жанре экшн, увлекательная и захватывающая в самых разных стилях. В игре есть тесное сочетание контекста и функций, которые создают отличного персонажа. Будет интереснее общаться с членами команды, чтобы создать первоклассный матч. Именно вы победите армию тьмы и удержите благородное лидерство.
В этом хаотичном сражении игрокам предстоит роль одного из выдающихся героев Shadow Knights. В разное время разыгрывалась масштабная битва легиона. Под властью темного лорда ваша собственная армия пронесется повсюду и одержит победу.
Во-первых, поставьте четкую цель битвы. Вы должны возродить группу солдат-теней, потому что это эффективное оружие для войны. Найдите больше союзников для рукопашного боя. Возглавьте другую армию для эффективной поддержки, если вам нужно ее использовать.
- МОД МЕНЮ
- Урон х 1000
- режим бога
- Неограниченное золото
- Неограниченное количество бриллиантов
- Неограниченное количество душ
- Неограниченное количество камней возрождения
- Неограниченное количество токенов
*Все не уменьшается при использовании
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Установка
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Внимание▶
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