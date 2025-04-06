Описание

Suzy’s Restaurant — это яркий симулятор ресторанного магната, где ты превращаешь уютное кафе в полноценную сеть с VIP-залами, коктейль-барами и кухнями со всего мира. Всё начинается с простого: готовить, обслуживать, улучшать. А дальше — масштабирование, прокачка, найм персонала и создание империи вкуса. Каждое улучшение — шаг к званию шефа, которого знает весь город.





Suzy’s Restaurant сочетает элементы idle, менеджмента и стратегического планирования. Здесь важна не только скорость подачи блюд, но и атмосфера, грамотное распределение ресурсов и правильное меню. Украшай зал, закупай технику, открывай новые направления — от суши до авторских десертов. Играть можно расслабленно или выжимая максимум — подход найдётся и для казуалов, и для тех, кто любит считать и управлять по-серьёзному.