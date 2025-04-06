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Suzy's Restaurant (Мод меню)

Suzy's Restaurant 9.0.0

Много денегМод меню

Начни с маленькой кухни — и стань легендой мирового гастрономического бизнеса
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Версия:
9.0.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Supercent, Inc.
Категория:
Ролевые / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 183 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
8
Скриншоты
Описание

Suzy’s Restaurant — это яркий симулятор ресторанного магната, где ты превращаешь уютное кафе в полноценную сеть с VIP-залами, коктейль-барами и кухнями со всего мира. Всё начинается с простого: готовить, обслуживать, улучшать. А дальше — масштабирование, прокачка, найм персонала и создание империи вкуса. Каждое улучшение — шаг к званию шефа, которого знает весь город.


Suzy’s Restaurant сочетает элементы idle, менеджмента и стратегического планирования. Здесь важна не только скорость подачи блюд, но и атмосфера, грамотное распределение ресурсов и правильное меню. Украшай зал, закупай технику, открывай новые направления — от суши до авторских десертов. Играть можно расслабленно или выжимая максимум — подход найдётся и для казуалов, и для тех, кто любит считать и управлять по-серьёзному.


Информация о модах
  • Меню модов
  • Валюты растут при тратах
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 Теги темы: Мод меню, Много денег

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Скачать Suzy's Restaurant (Мод меню) 183 Мб Ссылка 2 183 Мб

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