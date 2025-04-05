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Shoot Out: Симулятор Оружия (Мод, Много денег)

Shoot Out: Симулятор Оружия 3.5.2

Много денег

Здесь не будет передышек — только пули, враги и холодный расчёт на выживание
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Версия:
3.5.2
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Freeplay Inc
Категория:
Экшен / На русском
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 175 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Shoot Out — это шутер, который сразу бросает тебя в гущу боевых действий. Ты — элитный солдат, оказавшийся на вражеской территории без права на ошибку. Окружают только враги, пули и дым. Твоя цель — стрелять первым, двигаться быстро и выживать, когда вокруг всё летит к чертям. От пистолета до тяжёлой пушки — каждый ствол имеет значение, и от точности твоего выстрела зависит, увидишь ли ты следующий уровень.


В Shoot Out каждая перестрелка — проверка реакции. Нет автонаведения, нет лишних подсказок — только ты и оружие в руках. Автомат для штурма, снайперка для точных устранений, и даже тяжёлая пушка для тех, кто не хочет оставлять ничего после себя. Игра держит в напряжении, не отпускает и постоянно подкидывает новых врагов. Это не просто тир — это выживание в мире, где патроны — твоя валюта, а быстрая реакция — единственный шанс вернуться живым.


Информация о модах
  • Неограниченные деньги
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 Теги темы: Много денег

Скачать Shoot Out: Симулятор Оружия (Мод, Много денег) v3.5.2 MOD APK

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Скачать Shoot Out: Симулятор Оружия (Мод, Много денег) 175 Мб Ссылка 2 175 Мб

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