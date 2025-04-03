Town Heroes: Экшен-RPG Авто 1.0.0
Один палец, сто героев и целый мир, который ждёт, чтобы ты им управлял
Town Heroes: Экшен-RPG Авто — это RPG, где казуальность встречается с глубиной. Ты начинаешь с небольшой территории, несколькими героями и кучкой ресурсов, а заканчиваешь — эпическим королевством с прокачанным отрядом и горой лута. Бей монстров, набирай опыт, собирай дроп, крафти шмот и пробивайся к новым зонам — всё это можно делать буквально одной рукой, но с серьёзной долей стратегии.
В Town Heroes каждый герой уникален — свои умения, свой стиль боя, своя роль в команде. Сражения с волнами мобов, битвы с боссами, данжи с жирными наградами — всё это толкает тебя вперёд. Ресурсы не просто для галочки: их нужно добывать, перерабатывать и использовать с умом. Игровой цикл — простой, но затягивающий: качаешь, сражаешься, строишь и двигаешься дальше. И всё это — в твоём темпе, без лишнего напряга. Это не просто idle — это авто-RPG, в которую реально хочется залипнуть.
- Меню модов
- Множитель урона
- Режим Бога
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