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Gunfire Ops - War shooter (Мод, Много денег)

Gunfire Ops - War shooter 1.0.8

Много денегМного золота

Один выстрел может спасти отряд, один промах — похоронить всё
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Версия:
1.0.8
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Viva Games Studios
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 529 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
9
Скриншоты
Описание

Gunfire Ops – War Shooter — это не просто тир с солдатиками. Это мясной боевик с тактическим уклоном, где ты не просто жмёшь на спуск, а думаешь, когда и откуда это делать. Враг не дремлет — он наступает, давит, окружает. А ты — последняя линия, тот, кто держит позицию до конца. Тут важна каждая секунда, каждая перезарядка и каждый шаг вперёд. Укрытия спасают, но не вечно. Ошибся — лежишь. Попал точно — спас всех.


Gunfire Ops добавляет к боевой основе систему roguelike — каждая миссия с новыми условиями, лутом и неожиданностями. Никогда не знаешь, что тебя ждёт — засада, толпа противников, редкий дроп или фатальная ошибка. Прокачка, улучшения, тонкие билды — всё нужно, чтобы выжить и стать машиной для уничтожения. Это игра, где не прощают бездумных рывков, но вознаграждают тех, кто действует хладнокровно. Стреляй, думай, повторяй. Пока враг не отступит.


Информация о модах
  • Много денег
  • Много золота
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 Теги темы: Много денег, Много золота

Скачать Gunfire Ops - War shooter (Мод, Много денег) v1.0.8 MOD APK

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Скачать Gunfire Ops - War shooter (Мод, Много денег) 529 Мб Ссылка 2 529 Мб
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