Описание

Gunfire Ops – War Shooter — это не просто тир с солдатиками. Это мясной боевик с тактическим уклоном, где ты не просто жмёшь на спуск, а думаешь, когда и откуда это делать. Враг не дремлет — он наступает, давит, окружает. А ты — последняя линия, тот, кто держит позицию до конца. Тут важна каждая секунда, каждая перезарядка и каждый шаг вперёд. Укрытия спасают, но не вечно. Ошибся — лежишь. Попал точно — спас всех.





Gunfire Ops добавляет к боевой основе систему roguelike — каждая миссия с новыми условиями, лутом и неожиданностями. Никогда не знаешь, что тебя ждёт — засада, толпа противников, редкий дроп или фатальная ошибка. Прокачка, улучшения, тонкие билды — всё нужно, чтобы выжить и стать машиной для уничтожения. Это игра, где не прощают бездумных рывков, но вознаграждают тех, кто действует хладнокровно. Стреляй, думай, повторяй. Пока враг не отступит.