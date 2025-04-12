Описание

Taming Master: Pet Guardian — это не просто idle-игра, это целый мир, где ты приручаешь диких существ и наблюдаешь, как твой герой становится сильнее, даже без твоего участия. Пока ты занят делами, аватар исследует дикие земли, охотится, ловит новых питомцев и собирает ресурсы. Это новая эра пассивного геймплея, в которой ты не тапаешь каждые 10 секунд — ты стратег, а не кликер.





В Taming Master: Pet Guardian каждое существо уникально: выбирай, кого приручить, прокачивай, формируй отряд и готовься к боям. Глубокая система развития, визуально насыщенный мир и постоянный прогресс без напряга делают игру интересной как для хардкорщиков, так и для тех, кто играет между делом. Если хочется ловить, развивать и побеждать — но без утомительного гринда, это именно то, что нужно.