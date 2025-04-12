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Taming Master : Pet Guardian (Мод Меню)

Taming Master : Pet Guardian 1.4.0

Мод меню

Питомцы, охота и прокачка — ты просто наблюдаешь, как идёт прогресс
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Версия:
1.4.0
Требования:
Android 9
Разработчик:
Studio LB
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 331 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Taming Master: Pet Guardian — это не просто idle-игра, это целый мир, где ты приручаешь диких существ и наблюдаешь, как твой герой становится сильнее, даже без твоего участия. Пока ты занят делами, аватар исследует дикие земли, охотится, ловит новых питомцев и собирает ресурсы. Это новая эра пассивного геймплея, в которой ты не тапаешь каждые 10 секунд — ты стратег, а не кликер.


В Taming Master: Pet Guardian каждое существо уникально: выбирай, кого приручить, прокачивай, формируй отряд и готовься к боям. Глубокая система развития, визуально насыщенный мир и постоянный прогресс без напряга делают игру интересной как для хардкорщиков, так и для тех, кто играет между делом. Если хочется ловить, развивать и побеждать — но без утомительного гринда, это именно то, что нужно.


Информация о модах

1. Меню

2. Множитель урона

3. Множитель защиты

4. Всегда критический удар

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 Теги темы: Мод меню

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