Описание

PackMon Idle: Trainer Simulator — это захватывающая игра, в которой город столкнулся с хаосом после появления стаи монстров, разрушивших привычный ритм жизни. Теперь людям предстоит адаптироваться и найти способ сосуществовать с этими существами, используя свои навыки и стратегическое мышление.





В роли тренера монстров вы будете управлять своей стаей, тренировать её, развивать способности монстров и помогать городу восстанавливать утраченный баланс. Улучшайте свою команду, исследуйте новые стратегии и адаптируйтесь к меняющемуся миру, чтобы создать гармонию между людьми и монстрами. PackMon Idle — это игра о росте, взаимодействии и управлении хаосом. Сможете ли вы стать мастером тренировки и восстановить мир? Узнайте уже сегодня!