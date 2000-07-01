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PackMon Idle:Trainer Simulator (Мод меню)

PackMon Idle:Trainer Simulator (Мод меню) 1.0.8

Управляйте монстрами и восстановите баланс
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Версия:
1.0.8
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
3KM
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 173 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
61
Скриншоты
Описание

PackMon Idle: Trainer Simulator — это захватывающая игра, в которой город столкнулся с хаосом после появления стаи монстров, разрушивших привычный ритм жизни. Теперь людям предстоит адаптироваться и найти способ сосуществовать с этими существами, используя свои навыки и стратегическое мышление.


В роли тренера монстров вы будете управлять своей стаей, тренировать её, развивать способности монстров и помогать городу восстанавливать утраченный баланс. Улучшайте свою команду, исследуйте новые стратегии и адаптируйтесь к меняющемуся миру, чтобы создать гармонию между людьми и монстрами. PackMon Idle — это игра о росте, взаимодействии и управлении хаосом. Сможете ли вы стать мастером тренировки и восстановить мир? Узнайте уже сегодня!


Информация о модах
  • Меню модов
  • Множитель урона
  • Множитель защиты
  • Режим Бога
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 Теги темы: Мод меню

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Скачать PackMon Idle:Trainer Simulator (Мод меню) 173 Мб Ссылка 2 173 Мб

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