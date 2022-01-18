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ERGOSUM (Мод меню)

ERGOSUM (Мод меню) 1.6.50

Грех, желание и сверхъестественные силы: история о сути человечества
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Версия:
1.6.50
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
CROOZ Blockchain Lab,inc.
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 751 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7
Скриншоты
Описание

ERGOSUM — это интригующая история, в которой человеческие желания и сверхъестественные способности сталкиваются в мире, искаженном жаждой и грехом. Когда "Сейрон" втиснул "Желание" в ограниченную форму, родились Гэндзай — загадочные существа, воплощающие искривлённые желания. Вместе с девушками, обладающими необычными силами, эти создания становятся частью эпической истории, касающейся истоков человечества и его стремления к самопознанию.


Вам предстоит погрузиться в мир, где табу и тайны прошлого играют ключевую роль, а борьба с самим собой и своими желаниями становится самым большим испытанием. ERGOSUM исследует глубинные аспекты человеческой природы, приглашая вас стать свидетелем борьбы за существование и раскрытие истинной сути бытия.


Информация о модах
  • Меню модов
  • Множитель урона
  • Множитель защиты
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 Теги темы: Мод меню

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