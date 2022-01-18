Описание

ERGOSUM — это интригующая история, в которой человеческие желания и сверхъестественные способности сталкиваются в мире, искаженном жаждой и грехом. Когда "Сейрон" втиснул "Желание" в ограниченную форму, родились Гэндзай — загадочные существа, воплощающие искривлённые желания. Вместе с девушками, обладающими необычными силами, эти создания становятся частью эпической истории, касающейся истоков человечества и его стремления к самопознанию.





Вам предстоит погрузиться в мир, где табу и тайны прошлого играют ключевую роль, а борьба с самим собой и своими желаниями становится самым большим испытанием. ERGOSUM исследует глубинные аспекты человеческой природы, приглашая вас стать свидетелем борьбы за существование и раскрытие истинной сути бытия.