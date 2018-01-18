Описание

В игре Last Base: Zombie Survival вы окажетесь в центре постапокалиптического мира, где каждый шаг может стать решающим. Постройте базу, способную выдержать натиск зомби, и обеспечьте выживание своей команды. Используйте доступные ресурсы, укрепляйте оборону и создавайте непробиваемую крепость, чтобы защитить себя от непрекращающихся атак.





Продуманная стратегия и хитроумные ловушки помогут вам одолеть даже самых свирепых монстров. Улучшайте свои сооружения, обучайте выживших и управляйте запасами, чтобы выстоять в этом суровом мире. Сумеете ли вы построить базу, которая выдержит любые испытания? Испытайте свои силы и покажите зомби, что их вторжение обречено на провал!