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Last Base: Zombie Survival (Мод Меню)

Last Base: Zombie Survival (Мод Меню) 2.4.2

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Версия:
2.4.2
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
MAD PIXEL
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 103 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
37
Скриншоты
Описание

В игре Last Base: Zombie Survival вы окажетесь в центре постапокалиптического мира, где каждый шаг может стать решающим. Постройте базу, способную выдержать натиск зомби, и обеспечьте выживание своей команды. Используйте доступные ресурсы, укрепляйте оборону и создавайте непробиваемую крепость, чтобы защитить себя от непрекращающихся атак.


Продуманная стратегия и хитроумные ловушки помогут вам одолеть даже самых свирепых монстров. Улучшайте свои сооружения, обучайте выживших и управляйте запасами, чтобы выстоять в этом суровом мире. Сумеете ли вы построить базу, которая выдержит любые испытания? Испытайте свои силы и покажите зомби, что их вторжение обречено на провал!


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МОД МЕНЮ

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 Теги темы: Мод меню

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